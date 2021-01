El ministro Grande-Marlaska confirma la muerte de cinco personas por el temporal

Tras la reunión del Consejo de Ministros, presidida por Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha agradecido la "enorme cualificación" y "calidad humana" de los trabajadores públicos que han colaborado en las tareas de limpieza relacionadas con el temporal Filomena. Pero Montero también ha afeado la actitud de quienes han aprovechado las circunstancias, tanto de la pandemia de COVID-19 como de la nevada, para aumentar la crispación política.

"Me llama la atención que el Partido Popular no tome nota de lo que los ciudadanos expresan en cada sondeo o estudio de opinión sobre la crispación y las disputas partidistas. No entienden que algunos estén más pendientes de una foto", ha dicho. "El Gobierno no va a alimentar ningún tipo de reproche o disputa porque ha de tener la capacidad de encontrar puntos de encuentro. No me corresponde a mí valorar su gestión, pero la Comunidad de Madrid mira al Gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones de su propia gestión".

Pero preguntada sobre la expresión "Gobierno manirroto" formulada por la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Montero sí ha respondido que le parece una expresión "injusta" y muy desafortunada, recordando que la Comunidad de Madrid fue la principal beneficiaria del fondo especial de 16.000 millones de euros que el Gobierno puso a disposición de las CCAA para hacer frente a la COVID-19.

Cinco víctimas mortales

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hecho balance de las tareas acometidas en las últimas horas, ha recordado a las cinco víctimas mortales ocasionadas por el temporal y ha recordado que, después de que el director general de Protección Civil activara el nivel de Pre-Emergencia Operativa 1 del Plan Estratégico de Emergencias, el jueves a las 13:00 se celebró ya una primera reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cenem) que permitió reaccionar de forma temprana, coordinando a las distintas administraciones y movilizando "los recursos necesarios".

Grande-Marlaska ha destacado la participación de entre 28.000 efectivos y 48.000 de la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad del Estado, 1.600 profesionales de la UME y otras instituciones ligadas a Defensa, así como 1.300 máquinas quitanieves dependientes de Fomento, entre otros recursos.

El ministro de Interior ha detallado además que el Gobierno no decretó el estado de emergencia a nivel nacional porque la ley establece que eso solo debe hacerse cuando la situación afecta a gran parte del territorio nacional y la administración autonómica no tiene capacidad para gestionarla.

"La alerta no ha terminado"

El ministro de Interior ha confirmado que ya no hay camiones embolsados y que los accesos de Mercamadrid y los polígonos están despejados, pero ha recordado que varias zonas de España siguen en alerta roja por hielo y bajas temperaturas, con numerosas carreteras afectadas, por lo que recomienda evitar desplazamientos prescindibles. Grande-Marlaska ha celebrado la responsabilidad mostrada por la ciudadanía y ha insistido en pedir que se extremen las precauciones.

En cuanto a los transportes aéreos y ferroviarios, el titular de Interior ha confirmado que servicios de trenes de larga distancia se están recuperando paulatinamente y que las tres terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas están ya operativas.

El precio de la luz

Preguntada sobre el aumento del precio de la luz y las posibles acciones que el Gobierno se plantea, Montero ha puesto en valor que "los suministros están funcionando" a pesar de las adversidades ocasionadas por el temporal Filomena y ha asegurado que el aumento de la luz es puntual, igual que en otros países europeos, y ha señalado que la parte de la factura correspondiente al consumo eléctrico se ha reducido un 40% en los dos últimos años.

"El Gobierno ha sido sensible a los llamados consumidores vulnerables, tanto de la luz como del gas, para lo que puso en marcha un bono social que fue ampliando y que a día de hoy está beneficiando a 1,3 millones de consumidores", ha dicho María Jesús Montero, quien también ha aseverado que el Gobierno seguirá trabajando para abaratar el precio de la luz, tanto a nivel doméstico como industrial.

Madrid, ¿zona catastrófica?

Montero ha recordado que lo que antiguamente se conocía como "zona catastrófica" ahora legalmente se denomina "zona gravemente afectada" y que, en cuanto se terminen los trabajos de normalización tras el temporal Filomena, se completará la evaluación de los daños, que ya ha empezado este martes.

"Hemos empezado a evaluar como corresponde", ha dicho Grande-Marlaska. "No hemos recibido ninguna petición formal, pero la emergencia sigue vigente. Cuando concluya y tengamos la evaluación completa, se decidirá en base a la ley. El Gobierno, en cualquier caso, no necesita una solicitud formal".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este martes que el Gobierno central haya "rectificado" y se haya abierto a estudiar declarar la capital como zona especialmente afectada por la borrasca Filomena cuando se conozcan sus consecuencias, que el Consistorio está evaluando para "tomar la decisión" de solicitarlo a Moncloa.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró el lunes que antes de plantearse una posible declaración de Madrid como zona especialmente afectada por el temporal se deberán evaluar los daños producidos, las causas y el alcance de los efectos del temporal Filomena.

También el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó que no hay que descartar que se declare por el Consejo de Ministros aunque pidió "no anticiparse" porque ahora el objetivo es minimizar los estragos del temporal y garantizar los servicios públicos y el abastecimiento.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha detallado que los contagios siguen aumentando, por lo que prevé un "un mes de enero muy complicado" a pesar de las acciones que ya han puesto en marcha las CCAA. "Sabemos lo que hay que hacer y lo estamos ya haciendo. Hay que respetar las medidas decretadas", ha dicho.

Illa también ha confirmado que Astra Zeneca ya ha solicitado oficialmente la aprobación de su vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento, explicando que España ya está preparada para administrarla en caso de que esa petición se resuelva de forma positiva.

En cuanto a las vacunas, el objetivo, según Illa, es que esta semana en todas las residencias de mayores se haya administrado ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer, tras lo cual se empezará a administrar la segunda dosis. "Ya hemos alcanzado la velocidad de crucero", ha asegurado.

Preguntado por su futuro como candidato a las elecciones catalanas, Illa ha asegurado que de momento está "centrado al 101%" en sus funciones como ministro de Sanidad y que no dimitirá hasta que empiece la campaña electoral.