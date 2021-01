Modric: "Estoy hablando con el club, mi renovación va en buena dirección y estoy contento"

El centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, dijo sobre su renovación con el club blanco que "está en buena dirección" y que "está contento".

La vinculación del croata con el club blanco duraba hasta 2020, pero con una cláusula ampliaba un año más su contrato. "Estoy hablando con el club, mi renovación va en buena dirección y estoy contento", explicó.

Respecto a la renovación Sergio Ramos, Modric dijo que "no puede posicionarse de ningún lado". "No puedo posicionarme de ningún lado, Sergio es mi amigo y quiero lo mejor para él, que está contento, es entre él y el club, no puedo meterme".

Por su parte, el entrenador Zinedine Zidane dijo, sobre la renovación del central, que: "Estamos juntos hace cuatro días, todo bien. Él está preparando el partido como los demás, pero estamos aquí para el partido de mañana. Nuestra mente está ahí y Sergio piensa lo mismo".

Zidane, sobre las declaraciones de Tebas: "No son excusas, era una evidencia"

Zidane respondió también a las declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas. Tebas afirmó que las quejas del técnico francés tras jugar en El Sadar contra Osasuna (partido que terminó en 0-0) eran "excusas de entrenador".

"Ni voy a contestarle, son cosas del pasado. No me molesta lo que digan, me da igual. Dije lo que dije y lo que pensaba en ese momento. No son excusas, era una evidencia. Pero ya está, ya pasó", explicó.

"Jovic está con nosotros todavía"

El francés también habló sobre la situación de Luka Jovic, jugador que regresará Eintracht de Frankfurt.

"Luka Jovic está con nosotros todavía. No está aquí porque está lesionado. A mí no me han dicho nada de momento así que veremos qué va a pasar. No ha tenido mucha suerte porque ha tenido un poco de dificultad al adaptarse y algunas lesiones. Pero lo que tiene que hacer es aprender en muchas cosas y es lo que va a hacer. Las cualidades las tiene y siempre las va a tener", dijo sobre el serbio.