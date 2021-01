Rafa Nadal ha conseguido engrosar su palmarés en 2020 hasta marcas récord. En el curso marcado por la pandemia, el balear logró superar las adversidades extradeportivas para igualar la cifra de 20 Grand Slams de Roger Federer. Su dominio a lo largo de su carrera, sin embargo, ha tenido que hacer frente a numerosos obstáculos en forma de lesiones que dificultaron por momentos su exitosa carrera.

"Me he enfrentado a muchos problemillas durante mi carrera, pero siempre he salido adelante", ha recordado en el programa Saber Vivir de RTVE, además de desvelar el proceso de recuperación que suele quedar oculto. "Algunos han costado más, otros menos, pero siempre se ha encontrado la solución, no solo médica, sino también tenística y mental", reflejó, haciendo referencia al afán de superación que tuvo que demostrar para volver a reinar en las pistas después de sus años más duros.

El joven prodigio que empezó maravillando en Roland Garros vio un frenazo en su trayectoria a partir del 2008. Unas molestias en la rodilla, que a la postre se diagnosticaron como una tendinitis crónica, apartaron al español en varias pruebas clave del circuito de la ATP. A lo largo del tiempo, a ello se han sumado también dolencias en la espalda o en la muñeca.

Para un deportista de élite, recuperarse de una lesión no es solo un reto a nivel físico sino también mental 💪 Y eso lo sabe mejor que nadie @RafaelNadal 🎾



— Saber Vivir (@SaberVivirTVE) January 14, 2021

Llegó a ser una incógnita si Rafa Nadal volvería algún día a arrasar como antes de acudir rutinariamente a la enfermería. Con perspectiva, sí puede decirse que el de Manacor pasó por encima de sus contratiempos físicos, pero también de los psicológicos que acompañaron. "Cuando uno va acumulando problemas no es solo el tema momentáneo de la pura lesión, sino lo que te queda dentro de la cabeza y lo que te desilusiona", apuntó, con los ánimos recargados y con un conocimiento milimétrico de su propio cuerpo: "Para volver necesitas un proceso que es costoso y es duro", cerró en su intervención.