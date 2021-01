Bengoa prevé que España arranque un confinamiento "de tres o cuatro semanas" antes de final de mes

Confinamiento domiciliario. Es la palabra más repetida. La ciudadanía mira de reojo cómo los expertos y cada vez más responsables autonómicos lo piden mientras el Gobierno se niega. La última voz en sumarse a la corriente que pide volver a marzo de 2020 ha sido la del exdirector de Sistemas de Salud de la OMS y antiguo asesor de Barack Obama en Sanidad, Rafael Bengoa, quien ha advertido de la situación que va a atravesar España en las próximas semanas como consecuencia de la Navidad, a la que ha calificado de evento "supercontagiador", señalándolo como desencadenante de la tercera ola de contagios por la COVID-19.

"Al final del mes de enero vamos a ver una situación quizás peor que la de marzo" ha asegurado en una entrevista en Nius Diario, aunque ha descartado que la mortalidad sea más alta gracias a un mejor control clínico de los pacientes. "Sí, los números van a seguir subiendo. Los infectados de hoy son los ingresados de mañana y los que acaben en la UCI pasado mañana" ha señalado.

El experto Rafael Bengoa vaticina que España tendrá que volver al confinamiento / Archivo

Confinamiento domiciliario como en marzo

El experto ha insistido en que hay que actuar ya, y no estancarse en lo mal que se han podido hacer las cosas. En su opinión, la medida más efectiva sería la del confinamiento domiciliar, similar al de marzo, pero con una duración menor, como se está haciendo en otros países: "Un confinamiento de tres o cuatro semanas es probablemente donde acabaremos estando dentro de unas semanas".

Para ello, ha instado al Gobierno Central a que planifique una normativa nacional de acuerdo con el estado de alarma, para que las comunidades puedan actuar en función de sus puntos calientes, y así poder actuar "más fuerte de lo que ya están haciendo".

Pide a los Gobiernos que estén a la altura de la vacuna

De esta manera, apunta que se podría reducir la incidencia acumulada a menos de los 100 casos, para así poder tener un proceso de vacunación "más tranquilo", ya que, coincidiendo con la tercera ola de contagios, será más difícil de asumir la administración de la vacuna.

Abengoa ha lamentado el ritmo tan lento con el que se está desarrollando la campaña de vacunación y ha pedido a los gobiernos un mayor compromiso a la hora de planificar el proceso de vacunación: "Es un poco irritante saber que la ciencia se ha movido a la velocidad de la luz para descubrir una vacuna y que ahora no la estemos utilizando con todo su potencial”.

¿El Gobierno piensa ya en confinar?

No. De monto un no rontundo. De momento, tanto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insisten por activa y por pasiva en que aplicando las mismas medidas que doblegaron la curva durante la segunda ola será suficiente para controlar la expansión del virus. Por tanto, alegan que si la ciudadanía es respetuosa y escrupulosa con las normas no será necesario un nuevos confinamiento domiciliario.