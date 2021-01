De confinamiento domiciliario a "un último esfuerzo": lo que piden las comunidades ante el repunte de COVID

España registró este miércoles su mayor número de contagios en 24 horas: se contabilizaron 38.869 nuevos casos y 195 muertos en el último día. Con una incidencia media de 492,88 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ante esta situación, las comunidades autónomas empiezan a pedir al Gobierno medidas más drásticas. Más incluso de las que ellas pueden aplicar, como el confinamiento domiciliario, como es el caso de Castilla y León, Murcia y Andalucía.

El actual estado de alarma que rige en el país hasta el mes de mayo no contempla las herramientas necesarias para aplicar este confinamiento domiciliario, por lo que estas autonomías, las tres gobernadas por la coalición PP-Cs, han exigido ya al Gobierno que considere la posibilidad de modificar este decreto y dar a las comunidades la posibilidad de confinar a la población si se da el caso.

Sanidad descarta de momento el confinamiento domiciliario y algunas comunidades como Cataluña imponen confinamientos municipales. Andalucía ha pedido este jueves a sus ciudadanos que se autoconfinen y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves a los ciudadanos "un último esfuerzo" para cumplir con las restricciones que entran en vigor esta medianoche, ya que "no hay vacunas suficientes" y, por lo tanto, "la esperanza de la vacuna, de momento, es muy lenta".

Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reclamado este jueves al Gobierno que se replantee la opción del confinamiento domiciliario porque "no es momento de hacer ningún otro cálculo" y es "razonable" pensar en esa posibilidad que puede ser necesaria "en muy pocos días" si la curva sigue subiendo como en las últimas jornadas.

Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reconocido que el confinamiento domiciliario es una opción "necesaria" y que "tiene que estar sobre la mesa" ante el pico de nuevos casos de coronavirus, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que ponga esa herramienta al alcance de las comunidades autónomas.

Asimismo, López Miras ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no convoque a los mandatarios autonómicos desde el mes de octubre, cuando tuvo lugar la última Conferencia de Presidentes para hablar de los fondos europeos.

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia del coronavirus COVID-19 en la comunidad y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Este miércoles, Moreno anunció este miércoles que próximamente se limitará la movilidad interior en Andalucía y dijo que el Gobierno central "debería ir pensando si hay que ir tomando" una medida como la del confinamiento total "para el conjunto de España".

Cataluña

El gobierno catalán prorrogará una semana más las restricciones vigentes actualmente contra la COVID que se pusieron en marcha el pasado 7 de enero y finalizaban su vigencia este domingo. Así, se mantendría el confinamiento municipal cada día de la semana o el cierre de comercios no esenciales el fin de semana.

Además, la cifra de alumnos confinados en Cataluña sigue en aumento desde el pasado lunes, cuando arrancó el segundo trimestre escolar: Este jueves están confinados 9.888 alumnos (0,69%), más del doble que este miércoles (4.210).



Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido este jueves a los ciudadanos: "Es necesario un último esfuerzo, esto es lo que es, no lo podemos cambiar. No tenemos tratamiento ni vacunas suficientes", ha asegurado tras la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que ha presentado el calendario de vacunación para otros grupos, tras las personas de tercera edad en residencias.

El presidente gallego ha asegurado que el 94% de las residencias ya han recibido la primera dosis de la vacuna y ha avanzado que el próximo domingo 17 recibirá la segunda dosis de la vacuna de Pfizer BionTech la primera persona que recibió la vacuna en Galicia hace tres semanas.

Madrid

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), descartó este miércoles imponer confinamientos domiciliarios ante el aumento de los contagios en la región, donde la incidencia acumulada en los últimos catorce días es de 627,59 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 492,88.

Madrid tiene la quinta mayor incidencia de todas las comunidades autónomas, por detrás de Extremadura (1.131,02), Murcia (713,37), La Rioja (649,94) y Castilla-La Mancha (635,85), según datos del Ministerio de Sanidad.

Comunidad Valenciana

Al contrario de las comunidades anteriores, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha alineado con el Ejecutivo central y ha descartado la posibilidad de un confinamiento total en la Comunidad Valenciana alegando que "en estos momentos el estado de alarma no lo permite".

"Tomaremos las decisiones de una manera serena y pensando en el interés general, como siempre", ha recalcado Puig. En las últimas fechas, los colegios de médicos y sus socios de gobierno —Compromís y Podemos— habían pedido al presidente valenciano contemplar esta posibilidad.

Puig ha propuesto además un reparto más flexible de las vacunas entre las autonomías de manera que, las que más están vacunando, reciban antes las nuevas remesas.

Extremadura

Desde este jueves, Extremadura ha aislado perimetralmente todos sus municipios y ha cerrado la hostelería y el comercio no esencial en todos las localidades mayores de 5.000 habitantes, independientemente de su incidencia, hasta el próximo miércoles.