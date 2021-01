Acoso, bulimia y machismo, así es la nueva canción de Zaraha, 'Merichane'

Tres años después de su último disco de estudio, Zahara sacará nuevo álbum. Será este 2021, pero de momento ya ha publicado su primer sencillo, Merichane, que anunció en redes sociales. En esta canción la cantante habla sin tapujos sobre acoso, bulimia, ansiedad y también sus malos recuerdos de la multinacional con la que pudo publicar su primer disco, Universal. "Yo estaba ahí en las oficinas de Universal, tragando sermones sobre mi potencial", dice mientras hace una peineta a cámara.

Merichane era uno de los apodos de Cleopatra, en el antiguo Egipto. Se dice que por su arte con el sexo oral se lo pusieron. Quiere decir "La boca de diez mil hombres". De ahí que la cantante use este nombre para hablar de sus experiencias propias, como explicaba la propia Zahara.

"Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví́ tal y como fue para mí́. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias que viví sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño. Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas."

Es al final del vídeo cuando se desvela el porqué del nombre.

"Merichane era el nombre con el que se conocía a la puta del pueblo. Ese fue mi apodo en el colegio. Tenía 12 años".

Tras el éxito de 'Hoy la bestia cena en casa' (canción con la que obtuvieron un Disco de Oro) Zahara y Martí Perarnau han vuelto a asociarse para componer la música de Merichane, creada durante el confinamiento. Ambos temas tienen en común su denuncia de la violencia verbal o física contra la mujer. Para el videoclip ha vuelto a contar con Guillermo Herrero, con quien ya ha realizado varios anteriormente y que envuelve la letra de la canción en una estética delicada que ahonda en la idea de confesión, de grito de desahogo de una mujer que entiende ahora su pasado.

"Tenía claro desde la primera escucha que el video no podía ni debía ser tan literal ni explícito como la letra. El reto era conseguir que la imagen envolviera el mensaje de la canción sin estar nunca por encima de lo que cuenta", dice el creador Guillermo Herrero. Zahara aparece rodeada de hombres, lo que genera la sensación incómoda y claustrofóbica, en una puesta en escena que recuerda a la de la obra de teatro Jauría, de Miguel del Arco y Jordi Casanovas.

Merichane usa los sintetizadores, de manera que la voz de la cantante queda casi en un segundo plano, eso da una sensación todavía más angustiosa que incide en lo que está contando. La crónica de todas aquellas cosas que te han hecho y que nunca has dicho en voz alta, pero que te han ido formando como persona y, sobre todo, como mujer, como explica la artista.