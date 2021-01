Sanidad avisa de que Castilla y León no puede adelantar a las 20:00 horas el toque de queda

Castilla y León no puede adelantar a las 20:00 horas el toque de queda porque ese horario no está en el marco jurídico legal, según señalan a la Cadena SER fuentes del Ministerio de Sanidad. El estado de alarma restringe la movilidad nocturna entre las 23:00 horas y las 06:00 horas, con un margen de una hora al comienzo o al final, pero las 20:00 horas no cabe en el actual estado de alarma y una comunidad no puede ir más allá, insisten las mismas fuentes.

Castilla y León da el primer paso en la estrategia del PP de presionar al Gobierno para que cambie esta medida, tras la negativa hasta ahora de Sanidad a decretar el confinamiento estricto.

Andalucía ya pidió el miércoles en el Consejo Interterritorial modificar el estado de alarma para poder adelantar a las 21:00 horas el toque de queda. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, se muestra también partidario de que se siga el camino de Francia, con toque de queda a las 18:00 horas. Además, el País Vasco ha anunciado que va estudiar anticiparlo a las 18:00 o a las 20:00. Este movimiento de las comunidades puede obligar finalmente al Gobierno a reformar los tramos horarios de las restricciones nocturnas.