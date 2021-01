Villarejo, sobre Sanz Roldán: "Cómo se le ocurre amenazar a esta mujer, mandad a alguien anónimo como yo"

En su primer juicio acusado por dos delitos de calumnias y denuncia falsa, el excomisario jubilado José Villarejo ha declarado en calidad de investigado en el juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid donde ha sido trasladado desde prisión. Villarejo ha respondido a todas las partes, y ha negado que su ánimo fuera el de "injuriar" al exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán, y ha insistido en que fue él quien filtró una fotografía suya al diario El País para ilustrar una noticia sobre sus tentáculos en el mundo judicial.

La imagen "solo la tenía Interior y el CNI" porque formaba parte de una operación antiterrorista. Y ha continuado "Entendía que era de una gravedad inusitada el haber filtrado a la prensa una fotografía de una operación antiterrorista que se había realizado en melilla y que única y exclusivamente podía tener el CNI" ha dicho. "Una operación autorizada por el ministerio del interior" según su versión como investigado.

Sobre estos hechos, ha recordado que denunció y no se admitió a trámite. Después, la Fiscalía y la Abogacía del Estado denunciaron a Villarejo por denuncia falsa contra Sanz Roldán.

Corinna ratifica las amenazas de Sanz Roldán "por orden del emérito"

Corinna Larssen, que ha declarado como testigo a petición de la defensa de José Villarejo, ha confirmado lo que ha contado en numerosas ocasiones en la prensa, que Félix Sanz Roldán, en calidad de jefe del CNI, se desplazó a Londres para amenazarla en connivencia con Juan Carlos I. "El rey me informó que Sanz Roldán vendría a Londres a reunirse conmigo", ha afirmado. "Siempre quiso dejar claro que él recibía las órdenes desde arriba", en referencia al general Sanz Roldán.

"Yo ya me sentía bastante incómoda con que la reunión tenía que celebrarse en la habitación de mi hotel" ha continuado. Según Corinna, el rey emérito le dijo que quería protegerla de la prensa rosa y Juan Carlos I no le dió suficientes explicaciones de por qué estaban registrando su oficina. Esa "operación planeada para protegerme de los paparazzi en realidad no había sido así", ha señalado.

En la 'operación Paul Bon', denominada así por Corinna por los correos anónimos que asegura haber recibido, "era efectivamente el señor Roldán, me había enviado una notificación diciéndome que iba a recibir unos correos de una persona que se llamaba Paul Bon".

El 17 de mayo de 2012, según Corinna, se negó a que entraran a revisar si en su casa había micrófonos "Agentes españoles estaban entrando de mi casas y mis oficinas. Lo hicieron durante varias semanasa" la solicitud de ocupar mi casa para hacer un barrido durante cinco días completos para ver si había micrófonos no tenía ningún sentido. "l apartamento es suficientemente pequeño para que tardaran un día".

