Corinna afirma que se sintió "aterrorizada" por "amenazas" del exdirector del CNI y responsabiliza al emérito

Corina Larsen ha confirmado ante el magistrado que juzga al comisario José Manuel Villarejo por presuntos delitos de calumnia y denuncia falsa que se sintió "aterrorizada" por la operación que en 2012 montó a su alrededor el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y que se fue "amenazada" por el general.

La examiga del rey emérito ha comparecido por videoconferencia desde Londres y ha querido insistir en que tanto Sanz Roldán como Juan Carlos I le dejaron claro que era el jefe del Estado el que "mandaba" en esa operación.

"¿Tuvo sensación de ser una ciudadana amenazada por el jefe del Estado y el jefe de servicios secretos?", le ha preguntado el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera. "Sí", ha respondido Larsen, a lo que ha añadido "Sanz Roldán me dijo que si no seguía sus indicaciones no podría garantizar mi seguridad y la de mis hijos".

Rey emérito

"La reunión en Hotel Connor se llevó a cabo por solicitud expresa del Rey Juan Carlos. El Rey me llamó para informarme de que Sanz Roldán venía a Londres expresamente para reunirse conmigo. No tenía opción a negarme. [...] Cualquiera estaría aterrorizado. Que el jefe de los servicios de inteligencia españoles viajara a Londres para reunirse conmigo ya era bastante escalofriante".

Sanz Roldán ha confirmado que viajo a Londres pero se ha acogido a la seguridad del estado y los secretos oficiales para no desvelar el contenido de las reuniones.

Larsen ha relatado los incidentes que alentaron el miedo por su seguridad y la de su familia. "Viajé a la casa familiar de Suiza y al llegar encontré un libro sobre la conspiración en la muerte de Lady Di. Luego recibí una llamada anónima en español diciendo que había muchos túneles entre Mónaco y Londres."

Librarse de los fotógrafos

Según su versión, el rey emérito le explicó que Sanz Roldán había contratado a una empresa de seguridad para su protección en Mónaco para libarse de los paparazzi (fotógrafos ) y que le pidieron permiso para sacar documentos de su casa y de su oficina.

Larsen ha reconocido además que no se atrevió a denunciar los hechos porque "estaba aterrorizada" y decidió "no aumentar la tensión, porque dada la condición del personal diplomático de Roldán o la inviolabilidad del rey Juan Carlos no tendría nada que hacer frente a una denuncia".

Sanz Roldán niega

En la declaración como testigo, Sanz Roldán ha negado las amenazas. "Jamás he amenazado a una mujer y un niño", ha declarado.

Él es jefe de los servicios secretos españoles se negó a dar detalles del contenido de sus reuniones con Corina y ha negado haber facilitado a la prensa una fotografía del policía Villarejo en la que se desvelaba su identidad, bajando de un avión, obtenida según el excomisario en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

Villarejo fue a engañarla

El ex comisario acusado por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa contra el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, ha negado cualquier ánimo de injuriarle, asegurando que su único propósito al denunciarle era proteger los intereses institucionales de España, y ha denunciado que, en cambio, él sí sería víctima de una operación para "aniquilarle" orquestada, supuestamente, por el ex jefe de la Inteligencia española.

Villarejo insiste en que “como servidor del Estado" su "obligación" era "poner en conocimiento de la autoridad lo que estime que es delictivo". "Con la madre, con la patria, sin razón o sin ella. Yo jamás voy en contra, como español", ha sentenciado, al tiempo que ha criticado que "este es un país absurdo donde a uno le insultan llamándole patriota".

Tácticas de engaño

Fui a Londres ha reconocido Villarejo para “ intentar convencerla, seducirla, engañarla, porque era mi trabajo. Creo que me iba aganando su confianza".

Después de la entrevista con Corinna, Villarejo desveló en el programa de televisión 'Salvados', las amenazas que la examante del rey emérito le había confesado.