Ada Colau criticada por pasar Reyes en una casa rural a las afueras de Barcelona cuando pedía confinamiento

La líder de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi; la de Cs, Luz Guilarte, y el del PP, Josep Bou, han criticado este viernes que la alcaldesa, Ada Colau, saliera de Barcelona para pasar el día de Reyes en una casa de turismo rural.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press , Artadi ha asegurado que Colau "estaba de fin de semana en medio de la emergencia por nieve y hielo, y con las restricciones por la Covid-19", y su grupo municipal ha registrado una batería de preguntas al Gobierno municipal al respecto.

Alquiló la casa pero asegura que no incumplió normativa

Colau ha negado a través de Twitter que se saltara las restricciones de movilidad dictadas por la Generalitat, aunque sí ha admitido que se reunió con su núcleo familiar en una casa del alquiler para celebrar el día de Reyes.

Exigim explicacions a l\'alcaldessa Colau. Era de cap de setmana enmig de l\'emergència per neu i gel i amb restriccions Covid-19. És la màxima responsable de la nostra ciutat. Hauria d\'actuar en conseqüència. https://t.co/TNZVq4xWp3 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 15, 2021

"Falso: no me fui de fin de semana ni me salté el confinamiento. Mi núcleo familiar estaba en una casa rural de alquiler desde San Esteban y yo me reuní con ellos por Reyes, por lo tanto, de acuerdo con la normativa", ha defendido.

Desde Cs, Guilarte ha afirmado que corresponde a los representantes públicos predicar con el ejemplo, mientras que Bou ha calificado de "muy irresponsable" la actuación de la alcaldesa.