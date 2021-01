Muere Phil Spector, productor de los Beatles, a los 81 años

El productor de rock Phil Spector, que cambió el sonido de la música pop en la década de 1960 con sus grabaciones de 'Wall of Sound' y fue declarado culpable de asesinato por matar a Lana Clarkson, actriz de Hollywood, en 2003, ha muerto a los 81 años por COVID-19, según informa la agencia Reuters y el medio norteamericano TMZ. Spector, que desde 2009 cumplía condena en una prisión de California por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, fue diagnosticado con COVID-19 hace cuatro semanas y murió ayer en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada "muro de sonido", con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock. También influyó en artistas que van desde los Beach Boys hasta Bruce Springsteen, quien emuló el sonido de Spector en su clásico sencillo 'Born to Run'.

Spector comenzó su carrera musical cuando aún estaba en el instituto y produjo su primer éxito, 'To Know Him is To Love Him', de los Teddy Bears. Después trabajó con The Righteous Brothers, The Ronettes o The Crystals. La cúspide de su carrera llegó con la producción del último álbum de The Beatles, 'Let It Be'. Después produjo a John Lennon con canciones como 'Instant Karma' o 'Imagine', así como a Ike y Tina Turner.

En su vida personal destaca su tumultuoso matrimonio con Ronni, vocalista de The Ronettes, hasta que ella huyó literalmente de la casa en la que vivían en 1972. En 2003 la actriz Lana Clarkson apareció muerta de un disparo en su mansión y en 2009 fue condenado por su homicidio. En 2013 Al Pacino interpretó a Spector en la película 'Phil Spector'.

"El interno de las Instalaciones de Atención Sanitaria de California Phillip Spector ha sido declarado muerto por causas naturales a las 18.38 horas del sábado, 16 de enero de 2021 en un hospital externo. La causa oficial de la muerte será esclarecida en una autopsia en la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín", ha publicado el departamento.