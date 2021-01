Los periodistas que iban a cubrir este lunes la rueda de prensa telemática del entrenador del Elche, el argentino Jorge Almirón, previa al partido del martes contra el Real Valladolid no estuvieron presentes en la sesión como protesta por el retraso en el inicio de la comparecencia.

Los medios fueron convocados este domingo para las 12:30 horas de este lunes, pero instantes antes de que se cumpliera esa hora se les comunicó que la rueda de prensa quedaba aplazada a las 14:30.

Tras volver a conectarse a esa hora, los periodistas, de común acuerdo, han decidido salir del canal telemático a las 14:45 horas, momento en la que todavía no había comparecido el preparador, ni se habían ofrecido explicaciones de su nueva ausencia. No es la primera ocasión en la que el argentino no cumple con los horarios tras la convocatoria del club. En una ocasión ya se atrasó dos horas por "una urgencia" personal y, además, acumula numerosos retrasos de entre cinco minutos y un cuarto de hora.

Tras comprobar el plante de los medios, el entrenador, a través del club, envió un mensaje en el que "pide disculpa" por el retraso. "Me llevó más tiempo de lo pensado la preparación del entrenamiento y el partido de mañana. Espero que lo comprendan", señaló Almirón.

El caso Karanka

A pesar de que fue por motivos muy distintos hay jurisprudencia sobre el insólito hecho que ha sufrido Jorge Almirón con la prensa. En el año 2011, cuando Mourinho era entrenador del Real Madrid, sus roces con la prensa española eran constantes. En una previa de un Madrid - Barça, el portugués anunció que no comparecería ante los medios en detrimento de su segundo entrenador Aitor Karanka.

Un desplante que no fue bien recibido por los compañeros periodistas que decidieron rebelarse. Mourinho sorprendió sentándose al lado de Karanka aquel día ante los medios con la intención clara de no responder a ninguna pregunta y con 45 minutos de retraso. Alicientes suficientes para que los responsables de comunicación se levantaran de su silla y dejaran plantados al cuerpo técnico de todo un Real Madrid, en lo que significó un triste episodio más del trayecto de José Mourinho en la capital de España.