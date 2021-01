Kiko Matamoros, en Telecinco: "Soy cocainómano desde los quince años"

'Sábado Deluxe' anunció a bombo y platillo el polígrafo de Kiko Matamoros asegurando que su colaborador iba a desvelar algunos aspectos de su vida desconocidos por los espectadores. ¿El cebo? Un intento de asesinato. Sin embargo, la noticia no fue esa, sino su adicción a las drogas.

"Yo soy cocainómano desde los quince años, es decir que me queda un añito para cumplir las bodas de oro", soltó Matamoros en un momento dado de la entrevista. "No he tenido nunca un problema con esa adicción. Nunca ha sido importante, pero no he dejado de consumir".

A continuación, el tertuliano habló largo y tendido de este tema, afirmando que las drogas no habían condicionado su vida, pero sí sus relaciones personales. "Desde los dieciséis años hasta que empecé con Marián se puede decir que tuve un consumo poco aconsejable: fiestas a diario, bastantes excesos... Y, cuando empecé con ella, levanté un poco el pie porque no era consumidora".

Sin embargo, su relación con Makoke, también personaje público, estuvo marcada por su adicción, tal y como relató el propio Kiko. "Ha sido la etapa de mi vida, y fue una muy larga, donde si hice del consumo de la cocaína algo habitual. Como consecuencia de eso sucedieron episodios en alguna ocasión desagradables, complicados desde el punto de vista legal, y llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales. Había un momento que si no consumía no me apetecía absolutamente nada".

Para zanjar este asunto, Kiko Matamoros habló de las graves consecuencias que trae consigo el consumo. "Posiblemente, en alguna ocasión, haya puesto mi vida en peligro. Llegas a unas edades que el corazón no es lo que era, ni tus condiciones son las mejores. Es algo poco recomendable, pero creo que es fundamental la libertad que tiene cada uno para elegir su forma de estar en el mundo".