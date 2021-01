El vídeo que muestra la alarmante evolución de la temperatura en la Tierra durante las últimas décadas

Hace apenas unos días, la NASA confirmaba a través de un comunicado que el 2020 ha sido el año más caluroso tanto en España como en el resto del mundo. Según los datos facilitados por la agencia estadounidense, la temperatura media global de la superficie terrestre igualó a las de 2016, considerado hasta la fecha como el año más caluroso desde que se tienen registros. Un nuevo aviso de que el calentamiento global es un hecho y que tenemos que poner todos de nuestra parte para revertir la situación.

Los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York han determinado que la temperatura promedio mundial del año ha sido 1,02 grados centígrados más cálida que la media de referencia de 1951-1980. De hecho aclaran que ha llegado a superar ligeramente a la temperatura media de 2016, si bien el margen de error del análisis ha provocado que ambos estén empatados por el año más cálido jamás registrado.

Los datos son preocupantes: se espera que se sigan batiendo récords

Pero lo más preocupante no es que el 2020 haya sido el año más caluroso de la historia, tal y como explica el director del instituto, Gavin Schmidt, sino que los últimos siete hayan sido los más cálidos desde que se tienen registros. Una tendencia que demuestra el dramático avance del calentamiento global: "Si un año hay récord o no, no es realmente tan importante. Lo importante son las tendencias a largo plazo. Con estas tendencias, y a medida que aumenta el impacto humano en el clima, tenemos que esperar que se sigan batiendo récords".

Desde finales del siglo XIX, cuando se comenzaron a medir las temperaturas medias anuales, la temperatura de la Tierra ha aumentado 1,2 grados Celsius. Un aumento alarmante que está provocando fenómenos como la pérdida tanto del hielo marino como de la masa de la capa hielo. Pero no solo eso. También el aumento del nivel del mar, que las olas de calor sean más prolongadas e intensas e incluso cambios en los hábitats de las plantas y los animales, tal y como explican desde la NASA.

El año más caluroso en España

2020 ha sido el año más caluroso en España desde que existen registros meteorológicos en nuestro país (1960). Según daba a conocer la Agencia Estatal de Meteorología hace unas semanas, durante el año pasado se registró un aumento de la temperatura media de 1,1 grados centígrados. De esta manera, 2020 ponía la guinda a la década con más calor desde que se tienen registros en nuestro país.

Según explicaba el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, las olas de calor en nuestro país se han multiplicado por dos: "Por cada récord de frío en España se registran 18 de calor". Una situación preocupante que ha comenzado a afectarnos a la salud. Según un estudio publicado en la revista The Lancet, la mortalidad por olas de calor entre los españoles mayores de 65 años ha aumentado un 50% en los últimos años.