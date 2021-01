Vinicius no tuvo su mejor noche en Alcoy este miércoles, al igual que la gran mayoría de sus compañeros. Sin embargo, el brasileño quedó bastante señalado porque tuvo una clarísima ocasión de sentenciar el partido en la jugada previa al empate del Alcoyano. Sin embargo, en el mano a mano contra José Juan, que salió a la desesperada, el veterano se llevó la partida.

Para más inri, Vinicius no bajó a defender a tiempo la acometida del Alcoyano, por lo que recibió la reprimenda de Marcelo, como han desvelado unas imágenes de Deportes Cuatro: "¡No lo coges, caralho, venga!" Seguidamente, el lateral brasileño insistió en que su compatriota bajase a defender el córner y guardase bien su marca. "No la cagues, Vini, no la cagues", insistió Marcelo. A pesar de los avisos, Vinicius perdió la marca de José Solbes, que absolutamente solo la empujó en el segundo palo a placer y puso el empate en el marcador.

⚠️ Imágenes que darán que hablar ⚠️



💥💥 La pillada a Marcelo con Vinicuis en la jugada antes del empate 🔥👉 “No la cagues” (Y llegó el gol del Alcoyano...)



📹 EL VIDEO: https://t.co/oBqDV3QqQ3 pic.twitter.com/8PDmBRUmpU — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 21, 2021

En el 91' Vinicius fue sustituido por Marco Asensio y vio desde el banquillo como el Alcoyano daba la vuelta al marcador y completaba una remontada que había comenzado con su error, a pesar de los reiterados avisos de Marcelo.