"Trata de arrancarlo, Carlos": Iturgaiz se lía a la hora de hablar sobre el toque de queda y se hace viral

Carlos Iturgaiz ha vuelto a perder el hilo durante una comparecencia frente a los medios de comunicación. Si hace apenas unos meses se quedaba sin palabras durante un mitin después de que un asistente le increpara haciendo referencia a ETA o Miguel Ángel Blanco, en esta ocasión se ha liado durante una rueda de prensa en la que ha tenido que valorar la polémica sobre la ampliación del toque de queda en Euskadi.

La tercera ola de la COVID-19 ha provocado que tanto el Gobierno central como los autonómicos hayan tenido que llevar a cabo numerosas medidas para frenar la propagación de un virus que ha contagiado a 2,4 millones de personas y acabado con la vida de 54.637 en nuestro país. Una serie de cambios, que se han producido en periodos muy breves de tiempo, que ha llevado a muchas personas a no tener claro lo que pueden y no pueden hacer.

El lapsus de Iturgaiz que se ha hecho viral

Según aseguran algunos en redes sociales, Carlos Iturgaiz es uno de ellos. Después de considerar que Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez están protagonizando "una pelea de gallos" a cuenta de la gestión de la tercera ola de la pandemia, el popular ha proferido un mensaje frente a los medios de comunicación para denunciar la situación. Sin embargo, no ha salido del todo bien. Todo ello porque el líder del PP vasco se ha hecho un lío entre lo que supone alargar el toque de queda y acortarlo:

"El Gobierno de Sánchez está diciendo que ellos no quieren alargar o acortar, perdón, el toque de queda. Perdón, Sánchez dice que no quiere alargar acortar el toque de queda y, en cambio, Urkullu pide alargar acortar ese toque de queda. Perdón. Les estaba diciendo que Sánchez estaba, que Sánchez estaba... Urkullu está pidiendo acortar el toque de queda y Sánchez, en cambio, dice que no varía. No cambia y que sigue alargando ese toque de queda", ha explicado.

Las desavenencias entre Urkullu y Sánchez

Durante estos últimos días, Iñigo Urkullu ha reclamado poder alargar el toque de queda con el objetivo de limitar todavía más la movilidad nocturna. En declaraciones a La Ventana Euskadi, el lehendakari planteaba adelantar el toque de queda a las 20 horas y reducir las reuniones sociales a cuatro personas. Dado que, bajo su punto de vista todo va a ir a peor durante los próximos días, el líder del PNV asegura que hay que adoptar estas medidas para evitar el confinamiento domiciliario.

Sin embargo, el Gobierno se resiste a adelantar el toque de queda e insiste en medidas como el cierre de comercios y hostelería. De cara a las próximas semanas, el lehendakari ha aclarado que se reunirá con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para analizar, entre otras cosas, la gestión de la COVID-19 en Euskadi.