España está perdiendo miles de dosis de la vacuna de Pfizer por falta de jeringuillas adecuadas

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aceptó un cambio en el prospecto de la vacuna de Pfizer, el pasado 8 de enero, y desde entonces se pueden extraer seis dosis de los viales, en vez de cinco, si se cuenta con el material adecuado.

La nueva ficha técnica dice que los viales contienen 6 dosis de 0,3 ml de vacuna y que, para extraerlas todas, se deben utilizar jeringas con un 'volumen muerto bajo'. El volumen muerto es el espacio que existe entre la aguja y el émbolo de la jeringa. Cuanto menor sea ese espacio menos dosis se pierde. Las jeringas ideales son las de 1 ml, las típicas de insulina, pero en este caso graduadas a 0,1ml.

Pese a que el Ministerio de Sanidad avisó a las comunidades, el pasado mes de junio, para que hicieran acopio de jeringas con espacio muerto, no todas han conseguidos las cantidades suficientes y, por tanto, no están consiguiendo aprovechar la sexta dosis de los viales.

Le ha ocurrido a Andalucía y a Madrid. En Cataluña lo consiguen en dos tercios de los viales y en Galicia, en el 90% de los casos. No sabemos lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, porque no han respondido a las preguntas de la SER, y Castilla y León no aporta datos, pero asegura que depende de la pericia de las enfermeras. El resto de comunidades, según sus responsables, optimizan todo el vial.

En relación a cómo va a afectar este cambio en la ficha técnica de la vacuna a los contratos que ya están firmados, Pfizer recuerda que los acuerdos alcanzados son por dosis y no por viales y que, aunque está negociando con la UE el momento en el que se va a aplicar la modificación, se hará y afectará al número de viales que todavía tienen que suministrar.

Europa ha comprado a Pfizer 600 millones de dosis. A España le corresponden 60 millones.