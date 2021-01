Dimite el consejero de Salud de Murcia tras el escándalo de las vacunas

En una declaración institucional, convocada esta tarde en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras ha anunciado que "acepta la dimisión del consejero de Salud Manuel Villegas" tras el escándalo de la vacunación de 400 funcionarios y altos cargos de su consejería saltándose el orden del protocolo establecido por sanidad.

Dice que ha tomado "la decisión más dificil de su vida política al aceptar la dimisión" de Villegas en esta situación. El presidente le ha dado las gracias y le ha calificado como "una buena persona". También ha dicho que "la política necesita gente como Manuel Villegas, pero él no es político" y "ha sido ejemplar y su actuación ha sido intachable".

Para terminar, en una comparecencia sin preguntas, ha señalado que "el debate (sobre Villegas) acaba de terminar. El objetivo es combatir la pandemia y estoy seguro de que Manolo Villegas seguirá trabajando para luchar contra ella".

El ya dimitido consejero de Salud, Manuel Villegas, ha tomado la palabra visiblemente emocionado para dar las gracias de forma general a todas las personas que le han dado apoyo "todos estos años". Ha dicho que llegó "a la política dispuesto a aportar, con un horizonte corto" y que "aunque se ha avanzado mucho llegó la pandemia".

Sobre su polémica decisión de vacunar a altos cargos y funcionarios de la consejería ha dicho que "es difícil decidir quién es esencial y quién no en la lucha contra la pandemia" y ha asegurado que tomó la decisión de vacunar al personal del SMS "tras vacunar a los de primera línea" sin embargo, ha concluido "algunos no lo han entendido y por ello he pedido disculpas"

La decisión de Villegas llega horas después de su rueda de prensa de la mañana en la que ha dicho que seguía en el cargo y de que la consejera portavoz y coordinadora de Ciudadanos (en coalición con el PP), Ana Martínez Vidal, haya indicado que no contemplaba "otro escenario que no sea la dimisión de Villegas o su destitución".

A las 19.00 horas de este miércoles, López Miras tiene previsto mantener una reunión con Martínez Vidal.