José Antonio Camacho ha recordado su breve paso por el banquillo del Real Madrid, en sus segunda etapa, en el canal de Youtube Ídolos. Camacho firmó como primer entrenador blanco el 1 de julio de 2004 y dimitió menos de tres meses después, el 20 de septiembre.

Camacho ha explicado el por qué de su relación con la plantilla durante aquellos meses. "Es posible que hayan sentido que les tocaba las narices al entrenar. Yo no le toco las narices a nadie si ganamos, pero hay que ganar los partidos. Lo mínimo que tengo que darle a mis jugadores cuando hay un partido es que sepan algo del rival. Por muy galácticos que sean, les tendré que decir cómo juega el equipo contrario".

Además, el de Cieza ha desvelado una discusión con Roberto Carlos en aquella época por la hora de comienzo de los entrenamientos durante la gira de pretemporada: "A las siete de la mañana no voy a llamar a un futbolista para entrenar, pero a las ocho sí. Tiene su lógica, en el mes de agosto, ¿a qué hora vas a entrenar por la mañana? En julio o agosto, si haces dos sesiones, una la tienes que hacer a las nueve de la mañana. Si empiezas a esa hora, necesitas levantarte a las ocho para tomarte un desayuno y no tenerlo luego en la garganta".

"A Roberto Carlos, precisamente, siempre le he dicho en el tiempo que he estado con él: 'Roberto, tú no hace falta ni que entrenes. Tienes unas condiciones físicas, hijo mío, que vienes de un mes de vacaciones, juegas un partido y como si no hubieras estado de vacaciones'. Pero otros no. Otros necesitan el condicionamiento físico para poder jugar 15 minutos", ha añadido.

Un cambio que no pudo lograr

Camacho ha compartido su parecer sobre los menos de tres meses que estuvo en el banquillo en 2004. "Yo creía que el Madrid necesitaba un cambio y pensaba que me llevaban para hacerlo. Vi que iba a ser muy difícil cambiarlo. Hicimos una gira a Japón un poco complicada, luego tuvimos que hacer un preliminar para la Champions y de alguna manera yo vi que no podía sacar el rendimiento para el que me habían fichado", ha dicho.

Por último, ha concluido: "Había grandes jugadores a nivel mundial como teníamos nosotros, pero una cosa es cuando los jugadores son premiados estando en tu equipo como Cristiano Ronaldo, Modric. Yo tenía tres o cuatro jugadores que fueron Balones de Oro, no que iban a ser ese año y eso es importante".

"Una cosa es tener a un futbolista que gane el Balón de Oro o que esté entre los candidatos, eso quiere decir que ha hecho una gran temporada, que está en un estado de forma ideal. Los futbolistas que yo tenía en aquella época, algunos habían sido Balones de Oro, pero estaban en el momento de forma en donde no estaban subiendo sino precisamente lo contrario, bajando", ha manifestado.

El Real Madrid ganó cuatro de los seis partidos oficiales que José Antonio Camacho estuvo en el banquillo blanco en 2004. Sus dos últimos encuentros cayó derrotado 3-0 ante el Bayer Leverkusen y 1-0 contra el Espanyol.