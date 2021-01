"Italia está en declive": El descomunal enfado de Balotelli por la gestión del coronavirus

Mario Balotelli, jugador del AC Monza de la Serie B italiana, no ha podido evitar quedarse callado ante el "caos" de gestión por parte de los dirigentes italianos frente a la crisis actual sanitaria provocada por la Covid-19. El delantero ha compartido en sus redes sociales su malestar con la situación actual: "Puede que sea el país más bonito del mundo. Italia es Italia, poco más hay que decir... pero está en declive".

Balotelli dejó claro en sus palabras el enfado que tiene: "Todo, a causa de unos pocos que me están creando dolor de estómago". Sin querer señalar a ningún político en especial ni meterse en temas de colores ideológicos, el delantero italiano aseguró: "Nunca he tomado decisiones políticas. No soy ni de izquierdas ni de derechas, pero los casos están aumentando". Semanas después de pasar unas fechas tan señaladas como la Navidad y Año Nuevo, él mismo aseguró que "no entiendo, sinceramente, por qué tuvimos que pasarlas así".

Un sin fin de preguntas sin respuesta para Balotelli, quien, con frustración, lanzó al aire: "¿Me puede explicar alguien qué clase de confinamiento es este en el que hay casi el doble de tráfico de lo normal?". Con ánimo de seguir insistiendo en la mala gestión, que según él, se está haciendo en Italia, sentenció: "Todos estos esfuerzos... ¿Para otro encierro? ¿Puede ser que los que dirigen el país no puedan gestionar esto de forma honesta?".