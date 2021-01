El futuro de Odegaard está muy vinculado con el Arsenal, tal y como te hemos venido contando en la SER. El noruego, ante la falta de oportunidades, ha decidido que quiere salir del club y a pesar de que la vuelta a la Real Sociedad, en la que estuvo toda la temporada pasada, se presentaba como la opción más probable, finalmente será el Arsenal y la experiencia Premier League la que disfrute.

Martin Odegaard se va a encontrar una presión enorme en Londres, algo a lo que está acostumbrado después de tantos años en la nómina del Real Madrid. Uno de las leyendas del club, Alan Smith, reconocido por los jóvenes por ser uno de los habituales comentaristas en el juego de FIFA, se ha expresado sobre la cesión del equipo de Mikel Arteta y lo comparó con Denis Suárez, y su mala experiencia en el club 'gunner': "Piensas en Denis Suárez, que llegó sin estar listo físicamente. Se lesionó luego... Puede ser tan vergonzoso como él", afirmó contundente.

Alan Smith, exdelantero del Arsenal: "No ha podido desarrollarse en el Real Madrid. Lo último que quiere el Arsenal es meter a un jugador sin nada que ofrecer. "Odegaard es un jugador joven que se fue al Real Madrid. Se espera mucho de él pero, como suele ocurrir, no se materializa en nada", a lo que añade que no cree que disfrute de muchos minutos: "No espero que sea titular en muchos partidos. Será alguien que entre y salga", sentenció.