"Es una de las herencias que nos deja": el emocionado recuerdo de Pau Gasol a Kobe Bryant

Pau Gasol ha querido recordar la estrecha relación que mantenía con Kobe Bryant cuando se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento de la leyenda de los Lakers. El español ha hablado en La Repubblica de la huella que dejó en él la Mamba y cómo va a intentar que perdure por muchos años.

"Estoy seguro de que Elisabet Gianna sabrá bien quién era su tío Kobe porque mi mujer y yo y la familia Bryant le hablaremos de él toda la vida", asegura el hombre que puso ese nombre a su pequeña en recuerdo de la hija de su excompañero, que también falleció en el mismo siniestro aéreo.

La figura de Bryant está muy presente en Pau Gasol, que asegura que una de las "herencias" que le deja es que hay que disfrutar de la vida cada día. "No sabemos qué sucederá mañana. Por eso hay que vivir a tope. Es una de las herencias que nos deja Kobe. Hay días en los que no me creo que estará con nosotros. Cuando lo recuerdo siento un gran vacío", asegura.

"No me lo quiero creer"

El pívot español también ha hablado del mito de los Lakers en la ESPN, donde ha recordado que es el "hermano mayor" que nunca tuvo. "Todavía no me lo quiero creer, piensas que Kobe podría haber salido del accidente por su propio pie, así de invencible era", reconoce.

Además, recuerda un gesto inolvidable de su primer encuentro juntos. "En el primer partido, en Nueva Jersey, me estuvo hablando todo el rato en español. Quería conectar conmigo, que me fiara de él", asegura.

Bryant, que falleció el 26 de enero de 2020 a los 41 años en Calabasas (EE.UU.) en un accidente de helicóptero en el que murieron otras ocho personas (incluida su hija Gianna), es el cuarto máximo anotador histórico de la NBA (33.643 puntos) y un mito eterno de Los Angeles Lakers, con quienes ganó cinco anillos.

La batalla legal

Las causas del accidente que acabó con la vida de Bryant han sido motivo de discusión sin que por ahora se haya llegado a una conclusión definitiva. Pero el próximo 9 de febrero, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunciará sus hallazgos tras una larga investigación.

Hasta el momento, la existencia de niebla en donde se estrelló el helicóptero, una zona de colinas en Los Ángeles, ha sido la hipótesis más sólida como causa del accidente.

Mientras tanto, la viuda del jugador, Vanessa Bryant, ha denunciado a la compañía de helicópteros por presunta negligencia en la muerte de su marido. Y también ha continuado luchando en los tribunales con otra demanda, esta vez contra la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles tras publicarse noticias acerca de que algunos agentes tomaron fotos del accidente con sus móviles personales y las compartieron después de forma ilegal.