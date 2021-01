Jovic, sobre su salida del Real Madrid: "Allí marqué solo dos goles y aquí ya van tres"

Zinedine Zidane se adentra en su momento de mayor debilidad como técnico del Real Madrid, quedando dos títulos por pelear sin ser favorito en ninguno y un listado de errores que se lanzan en su contra: de sus elecciones en verano a una mala gestión.

Se le achaca a Zidane el gran desembolso económico por un futbolista que nunca se integró en el Real Madrid y al que pesó el escudo. Luka Jovic firmó los mismos goles en media hora en el Eintracht que los que hizo en muchos meses en el club blanco.

Este martes ha sido presentado el jugador en su regreso con el Eintracht de Frankfurt. "Estoy muy feliz de haber vuelto. Me siento muy a gusto y se está viendo sobre el terreno de juego. Marqué dos goles durante todo mi paso por el Real Madrid y ahora ya van tres aquí. La ciudad, el club y sobre todo el equipo están hechos a mi medida", comenzó diciendo.

El serbio aseguró que tuvo “mala suerte” en el Real Madrid, las lesiones le “mermaron” y en el ámbito privado tampoco tuvo suerte. “Me siento un afortunado de haber podido volver a Frankfurt, donde me han recibido de maravilla”.

“Ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. He ganado en experiencia y me considero mejor jugador a día de hoy. A pesar de no haber podido tener continuidad sobre el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas de Madrid”, dijo.

Sobre su llegada a Frankfurt, el jugador definió que el equipo está “aún mejor” que cuando lo dejó. “Sigo en el hotel, no es fácil encontrar piso en tan pocos meses. En cuanto a lo demás, no ha cambiado mucho. La ciudad sigue igual. No me ha costado integrarme”, detalló. “Nunca es fácil en un equipo como el Real Madrid, donde el estilo es diferente y la presión siempre es muy alta. Por ello fue lo mejor dar el paso de vuelta al Frankfurt”, repitió.

‼️😱 Luka Jovic:



🎯 3 goles en 77 minutos con el @Eintracht_Esp desde su cesión

🎯 2 goles en 1.014 minutos con el @RealMadrid en TOTAL pic.twitter.com/uwfsfszTnC — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 23, 2021

Sobre Zidane y Hütter, Jovic aseguró que son entrenadores fenomenales. “Zidane también es muy bueno a nivel personal, pero me resulta más fácil comunicarme con Adi en inglés, ya que no domino el castellano como para poder conversar con soltura con Zidane. Este tipo de detalles me lo hace más fácil”, sentenció.

Zidane: "Decir que la culpa de las salidas la tengo yo es lo fácil"

El entrenador del Real Madrid ha reconocido que se ha "alegrado" de que el delantero serbio Luka Jovic haya anotado un doblete tras su marcha del conjunto blanco, y ha asegurado que lo "fácil" es pensar que el técnico tiene "la culpa" de la salida de los jugadores.

"Me ha gustado que (Jovic) haya marcado dos goles, es lo que sabe hacer. Me alegro de lo que ha hecho, le deseo lo mejor porque es jugador del Real Madrid", declaró en rueda de prensa sobre los dos goles anotados por Jovic en su estreno. Decir que la culpa la tengo yo es fácil. También se dijo que la culpa con lo de Reguilón la tuve yo. Ha sido una buena opción comprar a un jugador como Luka. Tiene 21 años y futuro para demostrar el jugador que es en el Real Madrid", terminó.