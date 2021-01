Las lecciones aprendidas tras el terremoto de Lorca que pueden servir en Granada

Granada tiembla y la inquietud de la población aumenta. Solo esta noche ha habido 40 terremotos, tres de ellos de más de 4 grados de magnitud. Cientos de personas han dormido al raso y los especialistas han puesto nombre a lo que está pasando. Es un enjambre sísmico, una serie de terremotos de diferentes intensidades en localizaciones próximas.

¿Qué hacer ante la situación? ¿Cuáles son las actitudes más seguras cuando se produce un terremoto o una serie de terremotos. Antonio Barón, psicólogo y miembro del equipo de emergencias del Ayuntamiento de Lorca, explica algunas de las lecciones aprendidas en el terremoto de 2011 y da algunas recomendaciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un seísmo.

1. Conocer bien la zona (antes del terremoto)

Es una de las premisas a tener en cuenta antes del terremoto: tener claro el camino más seguro hacia un espacio abierto. Saber por dónde tengo que ir en caso de que deba salir. Conocer qué edificios tienen pretiles, barandillas de azoteas y chimeneas de calefacciones, elementos peligrosos por el riesgo de desprendimiento cuando los edificios se balancean.

2. Pactar un punto familar de encuentro (antes del terremoto)

Es una de las lecciones aprendidas del terremoto de Lorca. Hubo hijos que estaban en actividades extraescolares y que no se reencontraron con sus padres hasta bien entrada la madrugada. El seísmo fue por la tade. Los teléfonos fallaron. Pactar con la familia o los convivientes un lugar abierto y seguro en la calle para encontrarse por si fallan las comunicaciones es siempre una buena idea. En este sentido también es recomendable tener un familiar fuera de la zona del terremoto que sirva de punto de información. Así, en caso de que las líneas locales se saturen se podrá saber si la otra personas está bien preguntando al familiar que vive fuera.

3. Asegurar estanterías y decoraciones (antes del terremoto)

Cuenta Antonio que cuando entraban en las casas de Lorca para apuntalar observaron habitaciones con estanterias en el cabecero de la cama. Esta es una de las actuaciones a evitar. Es recomendable tener siempre sujetas a la pared las estanterias y cuidar de las decoraciones y otros objetos suceptibles de dañar a alguien si caen al suelo en el momento del temblor.

4. Preparar una mochila a la entrada de casa (antes del terremoto)

Por si hay que salir en el caso de que haya habido un terremoto más fuerte, es recomendable tener lista a la entrada de la casa una mochila con elementos que vayamos a necesitar si debemos pasar un tiempo fuera. Es decir, ropa, cargadores y baterías de teléfonos y portátiles, medicación si se toma habitualmente o lo que necesitemos. No hace falta cargar con agua, comida y mantas porque de eso ya se encargarán los servicios de emergencia.

5. Mantener la calma (durante el terremoto)

Lo difícil es poder hacerlo, pero lo que más recomiendan los especialistas es mantener la calma. ¿Por qué? Para no poner en riesgo la vida. De hecho, mantener la calma en una situación de emergencia como un terremoto se traduce en ser capaz de llevar a cabo las conductas que me protegan a pesar de estar alterado por la situación.

6. Ponerse debajo de una mesa, dintel o columna (durante el terremoto)

Hay que tener claro, dentro de la paralización que se sufre ante el estupor del momento, qué debemos hacer. Se recomienda entrenarlo antes. Así lo tenemos claro y podremos llevarlo a cabo más fácilmemte en caso necesario.

Lo adecuado es ponerse debajo de una mesa que proteja, o debajo del dintel de una puerta o cerca de una columna o estructura del edificio. Evitar siempre la fachada, ventanas; en definitiva, lo que esté más cerca del exterior. En todo caso, no salir corriendo.

7. Ayudar a tranquilizar a los que tenemos cerca (después del terremoto)

También es importante saber cómo actuar en el momento en que la tierra ha dejado de temblar. Una de las primeras cosas es tranquilizar a los que tenemos al lado. Hablar del tema sirve para "ventilar las emociones", explica el especialista en emergencias.

8. Valorar los daños (después del terremoto)

Si se puede, es recomendable salir a ver si hay algún daño, asomarse a las escaleras y si no ha sido grande, permanecer en casa. Si valoro que lo mejor es salir, no olvidar apagar los suministros como el gas y la luz. No utilizar el asensor, mejor las escaleras. Bajar sin prisa y de forma ordenada.

9. Tener en cuenta a las personas con necesidades especiales

No olvidar si en casa o algún vecino tiene necesidades especiales y asistirla.

10. No curiosear y evitar bulos (después del terremoto)

No salir a curiosear tras el terremoto es una buena idea. Hay que evitar, en la medida de lo posible, las zonas peligrosas.

Muy importante también no hacer caso a los rumores, no difundir bulos y acudir siempre a los canales de información oficiales para seguir las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia.