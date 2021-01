Cassano cuenta su obsesión con la Nutella en el Real Madrid: "Me la comía a cucharadas del tarro"

Antonio Cassano, exjugador del Real Madrid, recordó en un streaming con Bobo TV en la red social Twitch su rápido paso por el club blanco y cómo disfrutó en la ciudad madrileña. El futbolista italiano habló de su sobrepeso y del mal estado de forma en el que llegó a estar por culpa de la Nutella.

“En Madrid, inmediatamente después de llegar, perdí 12 kilos, luego llegó Cannavaro y los volví a ganar. En el Real Madrid, Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto”, comenzó diciendo el jugador entre risas.

“Al llegar Fabio Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me peleé con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella directamente desde el tarro, a cucharadas, y todo me daba igual. Daba asco”, terminó contando Cassano.

Sin embargo, el italiano añadió una disculpas que iban dirigidas a Capello por su rendimiento y actitud: “Quiero abrir un paréntesis: lo siento mucho por Capello, una persona a la que amo de verdad”, aseguró.

El entrenador le apartó del equipo al ser pillado criticando sus decisiones.

Sin lugar a dudas, el jugador no es la primera vez que confiesa públicamente que tuvo problemas para mantener su peso en forma, solo que ahora ha sido más claro en una charla entre ‘amigos’.