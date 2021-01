"Ricky me salvó la vida y yo a él": JJ Barea alaba a su principal impulsor para fichar por Estudiantes

El Movistar Estudiantes ha materializado uno de los fichajes del momento con la llegada del puertorriqueño José Juan Barea, historia viva de la NBA que llegó incluso a conquistar el anillo. En este periplo de más de 13 años ha coincidido con un compañero fundamental en su desarrollo profesional como Ricky Rubio. JJ guarda un gran recuerdo de sus tres años junto al español en los Timberwolves y es por ello que fue su consejero para tomar la decisión definitiva de firmar en Madrid.

"Con Ricky tuvimos tremenda relación tres años en Minnesota. Él me salvó la vida y yo le salvé la vida a él", admitió en SER Deportivos con Pacojó Delgado, recordando su adaptación a un escenario nuevo para ambos en 2011. Cuando llegó la oferta de España, no dudó en pedir la opinión de su 'salvador': "Lo llamé para unas preguntas que le hice y me hablo muy bien de acá", aseguró en antena.

JJ Barea aterriza en Europa tras un acuerdo al que se llegó "vía rápida" después de un año fuera de la alta competición norteamericana. "Me siento muy bien. Me mantuve entrenando en Dallas y en Puerto Rico", comentó para zanjar las dudas sobre su estado de forma.

El base llega motivado para el "nuevo reto". "Es algo totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera en la NBA. Me encantan los retos nuevos, como viajar al otro lado del mundo a jugar al baloncesto. Sé que puedo ayudar al equipo dentro y fuera de la cancha", explicó en la Cadena SER, consciente de que su figura genera impresión incluso dentro de su vestuario: "Ven que tengo mucha experiencia y los puedo ayudar mucho dentro y fuera de la cancha. Lo haré lo mejor que pueda", culminó Barea en su entrevista.