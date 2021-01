La actualidad blaugrana hace algún tiempo que tiene a sus protagonistas lejos del terreno de juego. La mala gestión del club, desde sus deudas millonarias hasta declararse casi "en quiebra" de esta semana hasta la campaña de redes sociales contra sus propios jugadores que destapó la Cadena SER en Cataluña que cumplirá un año dentro de muy poco. Todo ello factores que no han dejado de desestabilizar al club, sin embargo lejos de parar, hay siempre nuevos frentes abiertos.

El último de ellos es la reunión frustrada convocada por Tusquets con los tres candidatos a la presidencia del Barça, posteriormente cancelada por petición de la Junta Gestora que controla actualmente el club y por la filtración de un informe de la secretaría técnica del Barça recomendando el fichaje del central del Manchester City, Éric García, para este mercado invernal. Pues bien, este último y en relación con el 'Barçagate' se ha encargado de desprestigiar a futbolistas actuales con el fin de defender el fichaje del canterano culé.

En dicho informe, tal y como avanzó TV3. El informe alerta de la reducida cifra de centrales con las que cuenta el FC Barcelona (Lenglet, Umtiti y Araujo). Del uruguayo explica que hace 2 años jugaba en Uruguay y el año pasado en el filial. De Umtiti dice que "no es un jugador fiable en cuanto a lesiones y no se puede tener la seguridad de que esté disponible en los momentos claves y que por la lesión que tiene es difícil que pueda jugar partidos de alta exigencia" . Subraya también que Piqué no volverá antes de dos meses.

Más allá de Piqué, otros como Óscar Mingueza, canterano del club azulgrana que está cumpliendo con las expectativas para muchos aficionados parece no convencer tampoco a la propia secretaría técnica: "De Mingueza dice que "ya ha subido al primer equipo y creemos que puede ayudar en partidos de exigencia media pero para los más importantes todavía no está preparado. Del filial no podemos coger nadie más ya que actualmente hay dos centrales lesionados de duración considerable , Mingo Ramos e Igor. "

La baja cifra por la que se puede fichar a Éric García es otra de las grandes ventajas para afrontar esta incorporación, así lo rebela el propio informe: "es una oportunidad de mercado que raramente se da y que hay que aprovechar. Tanto su salario como el hecho de que pueda venir sin traspaso son factores que demuestran la oportunidad de mercado que supone", asimismo lo califican como una oportunidad de mercado que "hay que aprovechar", sentencia el informe.

Sea como fuere, la Junta Gestora ha salido rápidamente al paso de la reunión convocada por Tusquets para darle una advertencia sobre su extralimitación de sus funciones y descartando así el fichaje de Éric García.