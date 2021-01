Hace unos días saltó la noticia (y con ella la polémica) del traslado de El Rubius a Andorra. El famoso gamer, muy conocido en YouTube con casi cuarenta millones de seguidores y Twitch, comunicaba su decisión de cambiar su residencia de España a Andorra por la deducción de impuestos. No escondió sus motivos y fue sincero. Pero este ataque de sinceridad le costó todo tipo de críticas por los usuarios de las redes sociales, pero también por personajes públicos e incluso medios de comunicación.

"Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa", dijo el día que anunció su traslado al país vecino como muchos de sus amigos youtubers habían hecho años antes. Y es que en Andorra el tipo máximo del IRPF es el 10%, a diferencia del marginal máximo de España que es el 47%.

"Mucha gente me dirá: 'Te vas por dinero'. Obviamente pagar menos impuestos es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años", justificaba. Y los insultos no tardaron en lloverle. Desde "egoísta de mierda" a "rata insolidaria". En ese momento, El Rubius no se quiso pronunciar ni pensaba hacerlo, según expone en el comunicado que ha emitido finalmente este viernes para aclarar la polémica.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

El youtuber señala que nunca llegó a sentirse cómodo en Madrid y las cinco mudanzas que lleva a cuestas desde que comenzó en el negocio le impiden descansar tranquilo. "Soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación", expone.

En este sentido, El Rubius achaca el motivo de su decisión de mudarse a Andorra a su fama y es que asegura que no puede descansar tranquilo "pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome". "Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mí", añade.

Culpa a los medios de comunicación

El gamer además responsabiliza a los medios de comunicación de la polémica que generó la noticia. Se refiere a un medio en concreto que publicó la "exclusiva" y que supuso "el pistoletazo de salida", según el youtuber. "Esa primera exclusiva en un medio online fue el pistoletazo de salida para el bombardeo de artículos, reportajes y columnas que aparecieron (y siguen apareciendo)", señala. Y añade: "¿El denominador común de estas? Sacar de contexto lo que dije, buscar el click fácil y desde luego, la falta de contraste y de fuentes veraces".

Asimismo, denuncia que se difundieran mensajes equivocados tachándolo de "no patriota" y colgándole etiquetas políticas, así como un sinfín de insultos e "incitación al odio". "Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España", dice, aludiendo a las redes sociales, donde "cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 caracteres, o basándose en el primer resultado que han obtenido en su búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste".

Asegura que pagó de impuestos casi la mitad de lo ganado

Sobre el tema de los impuestos, El Rubius asegura que está muy contento de haber pagado durante los 10 años que lleva con esta profesión casi la mitad de lo que ha ganado. "Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un delincuente", denuncia, dirigiéndose directamente a la Agencia Tributaria. Y cuenta que desde que anunció la noticia, ha estado sometido a inspecciones fiscales y "se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía cuentas corrientes ocultas".

También ha querido hacer referencia a las palabras de algunos miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la evasión de impuestos, y los ha tachado de hacer "pedagogía fiscal". "Insinúan que es probable que haga chanchullos en un futuro al mudarme a Andorra como parece ser que hicieron otras personas en el pasado; afirman que es más que posible que simule que vivo en Andorra mientras en realidad vivo en España disfrutando del sol y de los servicios públicos y afirman incluso que me van a estar esperando dentro de 5 años", señala.

Asimismo, ha lanzado un dardo a Pablo Iglesias: "Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista) y otro largo etcétera".

Y aprovecha para justificar que mudarse a otros países no es ilegal ni está ligado al fraude fiscal. "Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada. Algunos consideran "egoísta" o "poco ética" mi decisión de mudarme a Andorra. Pero no es menos cierto que allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando", asegura.

"No quiero dar mal ejemplo a los jóvenes"

Parece que el motivo principal, según da a entender en el comunicado, es que se muda a Andorra por sus amistades y por la ansiada tranquilidad que en España asegura que no puede tener. "No quiero dar mal ejemplo a los más jóvenes que me siguen, haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días", justifica.

"Mi decisión de mudarme, como todo en la vida, tiene multitud de matices y contrastes, no es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente", concluye el comunicado.