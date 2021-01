ERC pide evitar el "pacto de la vergüenza" entre PSC y Junts, y estos aseguran que declararán la independencia

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado la gestión de los republicanos en el Govern, frente a los casos de corrupción que en las últimas décadas han tenido "los de siempre", aunque no ha mencionado explícitamente ni a JxCat ni al PSC.

En un acto acto de campaña telemático sobre municipalismo, ha reiterado que ERC tiene 90 años de historia sin haber tenido ni un caso de corrupción y ha dicho que "ellos no lo pueden decir. Casos de corrupción tienen muchos, para parar un tren". "Por eso se desesperan tanto. Por eso es tan importante que los votos republicanos de este país y los que quieren tener un Govern útil voten a ERC. Los votos de todos, los votos de todos los que quieren la independencia para un Govern decente ", ha dicho.

Ha explicado que el viernes, tras salir de prisión con el tercer grado, consultó las redes sociales: "A los de siempre no les gusta que le digamos lo de siempre, pero, en cambio, los de siempre son los de siempre, los que han mandado siempre y han hecho lo mismo de siempre".

Junqueras ha llamado a la participación el 14 de febrero y ha erigido a ERC como el único partido capaz de "tumbar aquellos gobiernos que hace 40 años que duran y que hacen las cosas cada vez peor".

El líder republicano ha reivindicado la gestión de ERC durante la pandemia: "Hemos hecho las cosas mucho mejor que muchos de los otros", por lo que cree que para garantizar un gobierno útil para la ciudadanía es necesario que los republicanos estén en la Presidencia.

"Muchos de aquellos que nos han querido dar lecciones durante estos meses de cómo gestionar la pandemia y la crisis económica resulta que, si comparamos los datos, vemos que tienen más del triple de muertos por cápita que los que lamentablemente tiene Catalunya", ha añadido.

Aragonès pide evitar el "pacto de la vergüenza" entre Junts y PSC

También ha intervenido el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, que ha pedido el voto para ERC para obtener la máxima fuerza para evitar un "pacto de la vergüenza" como el de la Diputación de Barcelona entre JxCat y el PSC.

"Necesitamos la máxima fuerza para evitar pactos como el de la Diputación de Barcelona o pactos que han impedido que el ganador de las elecciones de Barcelona fuera alcalde", en referencia al apoyo de BCN Canvi --liderada por Manuel Valls-- a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comuns), lo cual impidió que Ernest Maragall (ERC) fuera alcalde.

Aragonès ha vuelto a plantear su propuesta de gobierno de frente amplio que aglutine a ERC, JxCat, comuns y CUP, ya que cree que es imprescindible para avanzar hacia la independencia y afrontar la crisis del coronavirus: "Sabemos que hay otras maneras de llegar a consensos, como en la Diputación de Barcelona. Hemos visto como los de siempre se han aliado para que siguieran mandando los de siempre".

Para él, este 14F es la oportunidad de "romper 40 años de alternancia sociovergente" y ha subrayado que la única garantía para lograrlo es que ERC obtenga la máxima fuerza posible en las elecciones, ya que también cree que será la única manera de que haya un Govern que trabaje por la independencia y por la justicia social.

Borràs promete la independencia

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha prometido activar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 en la próxima legislatura si la suma de partidos independentistas supera el 50% de votos y puede formar un Govern "fuerte y unido".

"Será necesario que todos los actores del independentismo hagan los preparativos necesarios para hacerla efectiva y deben culminar con la activación de la declaración de independencia firmada el 10 de octubre de 2017 y votada en el Parlament", ha dicho en un acto en el Arc de Triomf de Barcelona, junto al secretario general del partido, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

También ha anunciado que, si gana y es presidenta de la Generalitat, llamará a los cabezas de lista de ERC, Pere Aragonès; de la CUP, Dolors Sabater, y del resto de fuerzas independentistas, para formar "un Govern independentista decidido, fuerte y unido, dispuesto a tomar, si es necesario, decisiones unilaterales".

El primer paso que les trasladará es la necesidad de que, una vez se constituya el nuevo Parlament, se adopte una resolución constatando la existencia de una nueva mayoría democrática a favor de la independencia y "ratificar la vigencia de la Declaración de Soberanía de 2013, la Declaración de inicio del proceso de independencia de Catalunya de 2015 y la Declaración de Independencia de 2017".

Además, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este sábado "desconfiar" de quienes quieren renunciar a lo representó el referéndum del 1-O, en alusión implícita a ERC, y ha dejado claro que su partido nunca lo hará.

"Abandonad toda esperanza, los de un lado y los del otro, de que Junts abandone o renuncie a los aprendizajes de lo que representó el 1-O. Desconfiad de los que dicen esto", ha dicho en su intervención telemática desde Waterloo (Bruselas), en un mitin en el Arc de Triomf de Barcelona junto a Borràs y los presos del 1-O de la formación.

También Jordi Sànchez, el secretario general de Junts, ha reivindicado el voto del 1-O y ha defendido que solo los catalanes pueden garantizar la presencia y la defensa de la lengua en el mundo "con una actitud de lealtad lingüística y de insobornable militancia a favor del catalán".

El exconseller Jordi Turull ha preguntado al Estado si respetará el resultado de las elecciones, más allá de que hayan fijado la fecha del 14 de febrero: "Nosotros sí lo respetaremos. ¿Y ellos? ¿O mientras no salga lo que ellos quieren, enredarán lo que puedan las instituciones catalanas?".

"Ya no es necesario que la Fiscalía envíe a sus espías salmonetes para que hagan sus informes y te acusen de atrocidades por participar en un mitin o acto político. Estamos en una situación de emergencia democrática", ha alertado Turull, que ha añadido que las sociedades cambian sin pedir permiso ni perdón.

El exconseller Rull ha lamentado la "venganza sistemática" que ve contra ellos, al vaticinar que en breve la Fiscalía presentará un recurso contra el tercer grado de los presos, aunque ha recalcado que nunca renunciarán a su visión del mundo. "Nunca renunciaremos a nuestras ideas porque nunca nos rendiremos", ha exclamado Rull, que ha reivindicado un futuro de progreso y bienestar para Cataluña.

El exconseller Joaquim Forn ha defendido la importancia de poder gobernar Barcelona si se quiere una república catalana: "Barcelona no será capital de una república catalana si no somos capaces de gobernar la ciudad". También ha llamado a la movilización en estas elecciones para lograr un buen resultado para evitar que se les quiera apartar y "se vuelva a unir todos los que quieren que el independentismo no gobierne en el país".