Fernando Simón: "Esperamos poder rebajar la incidencia como mínimo al riesgo alto por debajo de los 200 casos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que "la epidemia (del COVID), aparentemente, está banjando rápido" mientras ha analizado este lunes en rueda de prensa los datos COVID de este fin de semana que –justo cuando se cumple un año del primer caso en nuestro país detectado en La Gomera– dejan 79.686 nuevos contagios desde el pasado viernes y 762 fallecidos. "Son datos que desde luego podemos pensar que estamos en el buen camino pero lo cierto es que estamos muy lejos de los utópicos objetivos de incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días". En esta jornada la incidencia acumulada (IA) se sitúa en 865,67 casos. "Esperamos poder rebajar como mínimo al riesgo alto por debajo de los 200 casos de IA", ha añadido.

En comparación al inicio de la pandemia, el director del CCAES ha destacado que entonces se perdían "más del 90% de los infectados" ya que "en marzo o abril detectábamos solo 1 de cada 10 y ahora 8 de cada 10". "No son comparables, pero aun así estamos en una situación de alta de incidencia". Por ejemplo, Simón ha concretado que la incidencia en esta tercera ola "ha afectado más a los grupos entre 20 y 29 años" y ha señalado que no se han conocido más casos de la nueva variante de la COVID. Respecto a estas cepas, ha dicho que lo que más le preocupa "es que apliquemos las medidas de prevención correctamente, sea la variante que sea" y ha añadido que "si circulan las variantes más transmisibles hay que aplicarlas aún mejor". "Las medidas de control de la variante británica no son diferentes, hay que aplicarlas bien. Si somos conscientes de la responsabilidad individual y las instituciones de la responsabilidad institucionalidad lo podemos controlar". Sobre si España está dispuesta a ayudar a Portugal, Fernando Simón ha indicado que "España no está en buena situación para ofrecer camas de UCI" aunque ha agregado que "en situaciones concretas sí que puede ser". "Me parece lógico que si se puede se haga, pero ahora estamos en una situación complicada para ofrecernos".

Durante la comparecencia, Simón no ha dado una fecha exacta sobre la llegada de la primera partida de dosis de AstraZeneca ya que la UE sigue en negociaciones con la farmacéutica pero ha segurado que "el compromiso es que a partir de la autorización en dos semanas tendrían que estar las vacunas". "Es posible que en la UE atendamos a la recomendación que ha hecho Alemania, pero tenemos que esperar a tener la información exacta", ha añadido el director del CCAES aunque, en lo que se refiere a la edad de los vacunados de estas dosis, ha subrayado que este martes "se reúne la ponencia de vacunas y está habrá que ver al final a quién se le aplica la vacuna de AstraZeneca". "Lo que no se va a hacer es perder ninguna dosis de las que tengamos". Ante la pregunta de si se debe sancionar a los sanitarios que ponen vacunas a personas que se saltan el protocolo, la cara visible de Sanidad en la pandemia ha explicado que ese acto "no es ético" pero asimismo ha señalado que "no debemos añadir un error sobre otro" ante la posibilidad de no poner una segunda dosis por el mal uso de los recursos. "Yo no digo si hay que sancionar, no es mi función, pero desde luego eso no es ético".

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha puesto como fecha de reactivación del sector en Semana Santa. "No podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable, nuestra situación será aceptable cuando estemos en incidencias de 150-100 casos por cada 100.000 en 14 días, pero desde luego no será aceptable si estamos en 500, 400, ni en 300, ni en 250, ni 200. No sé cuándo es Semana Santa, ni cómo estaremos en ese momento, no sé cómo estarán las distintas comunidades que no evolucionan todas exactamente igual, ha contestado.

Hemos conocido que enero es el peor mes de la pandemia se ha contabilizado cerca de 900.000 casos positivos de con la actualización del Ministerio de Sanidad. La pandemia ha golpeado con más fuerza a aquellos territorios donde las oleadas anteriores fueron más suaves: Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia y Galicia, por ejemplo. "Ahora mismo tenemos siete comunidades autónomas cuya ocupación de las UCIs está por encima del 50% y en 3 de ellas está por encima del 60%", ha concretado Simón. De esta manera, Sanidad ha sumado este lunes 79.686 nuevos contagios desde el pasado viernes y ha notificado 762 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada se sitúa en 865,67 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En total 2.822.805 personas se han contagiado y 59.081 han muerto desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales que facilita Sanidad. Sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid (Díaz Ayuso) de que camareros y taxistas sean considerados como prioritarios una vez se vacunen a los grupos de riesgo, Simón ha dicho: "No sé si tengo que opinar sobre eso".