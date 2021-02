"Dile que no me meta la lengua": las quejas de las actrices de 'Friends' hacia Van Damme durante su cameo

Dentro de varias semanas, HBO Max estrenará el reencuentro de los actores y actrices de Friends. Por esa misma razón, y para calentar motores de cara a uno de los acontecimientos televisivos más esperados de los últimos tiempos, uno de los directores más importantes de la serie ha recordado algunos detalles de la misma para The Hollywood Reporter. En dicha entrevista, Michael Lembeck ha hablado sobre lo que pasó detrás de las cámaras en el mítico capítulo El de la SuperBowl, el más visto de la historia de la serie durante los cerca de diez años que estuvo en antena.

Concretamente de lo sucedido con Jean-Claude Van Damme y las actrices principales de Friends, quienes reprocharon la actitud del actor durante su cameo en la serie. Desde el momento en el que llegó al set de rodaje, el actor mostró una actitud cuanto menos cuestionable. Llegó tres o cuatro horas tarde y no mostró ningún tipo de ilusión por grabar su parte. Sin embargo, todo fue a peor cuando tuvo que rodar junto al elenco de la serie.

El director critica la actitud de Jean Claude Van Damme durante el capítulo: "No estaba preparado, es un arrogante"

En dicha escena, Mónica y Rachel se encuentran con Van Damme en el set de rodaje de una película. Tras una serie de malentendidos, ambas acaban enfrentándose para llamar la atención del actor de películas como Kickboxer. A pesar de que Phoebe les recrimina que están haciendo el ridículo, ambas hacen todo lo posible para que el actor se fije en ellas.

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un simpático cameo, acabó provocando el enfado tanto del director del capítulo como de las actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox. Según cuenta Lembeck, Van Damme aprovechó la ocasión para besar con lengua a ambas actrices. A pesar de que no estaba en el guion, el actor decidió resolver la disputa entre las dos amigas con varios besos que no sentaron nada bien a las actrices: "No estaba preparado, es un arrogante".

Jennifer Aniston y Courteney Cox reprocharon la actitud del actor durante la escena

Después de rodar su escena con Jennifer Aniston, la actriz se acercó al director y le pidió que le parara los pies a Van Damme cuanto antes porque la había besado: "¿Puedes hacerme un favor y decirle que no me meta la lengua cuando me besa?". Tras las quejas de la actriz, el director se dirigió al actor y le pidió que no lo hiciera: "Le dije que todo iba genial, pero que teníamos prisa por rodar el plano y que era mejor que no hiciera eso".

Sin embargo, y a pesar de que le había pedido que no lo hiciera, volvió a repetirlo minutos más tarde con Courteney Cox: "Después de rodar la escena con Courteney, la actriz vino a hablar conmigo y me pidió que hablara con Van Damme porque le estaba metiendo la lengua". El director del capítulo ha reconocido en declaraciones al medio especializado que no daba crédito ante lo que estaba viviendo y que tuvo que dirigirse nuevamente al actor para pedirle que dejara de besar a las actrices: "Pero esta vez un poco más serio".