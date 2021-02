Mauricio: "Plantarnos es una opción si no modifican el calendario"

Nueve partidos en veinte días debe jugar Jaén Paraíso Interior este febrero, incluyendo siete partidos como visitante. Cuatro son de la segunda vuelta, uno de Copa del Rey y cuatro de la primera vuelta aplazados por culpa del COVID, una primera mitad de campaña que debe acabar antes del 26 de febrero para poder conocer los ocho calsificados a la Copa de España. Jaén ha enviado varias propuestas a la RFEF, de las cuales el Juez Único de Competición no ha aceptado ninguna, por lo que los jugadores se plantaron y emitieron un comunicado en contra de la situación.

En El Larguero pudimos hablar con Mauricio Guterres, capitán del Jaén Paraíso Interior, que reconoce que están "preparados y con la cabeza puesta en el partido del sábado, pero esperando a que la RFEF piense mejor y cambie el calendario," y afirma que el equipo está dispuesto a llegar donde sea "porque es inhumano hacer frente a este calendario." Preguntado incluso por un posible plante, dice claramente que es "una opción si el calendario sigue como está. Si hay que llegar hasta ese punto, hablaremos con el club y tomaremos la decisión de plantarnos o no".

El capitán amarillo se muestra empático con la dificultad de la gestión de un campeonato como este, porque siente que "el fútbol sala no se puede comparar con el fútbol, el baloncesto u otros, pero yo creo que se pueden hacer las cosas mejor en nuestro deporte y creo que hay gente en la Federación que está preparada para eso. Sentimos incluso que se falta al respeto al fútbol sala." Entre el COVID y los partidos en menos de 48 horas con viajes de por medio, Mauricio cree que "se está poniendo en peligro la salud de los jugadores. Es una barbaridad." Y habla tan claro a pesar de que Jaén siempre ha mostrado su apoyo a la RFEF porque "eso no quiere decir que no digamos algo cuando las cosas están mal," y, por acallar rumores que hablaban de un posible trato de favor durante la temporada al conjunto jiennense, es tajante: "a Jaén la RFEF no le ha hecho ningún favor, hemos sido el equipo más perjudicado de la liga cumpliendo hasta 3 cuarentenas y llegando a jugar casi sin entrenar".

🚨 Comunicado oficial: Calendario de febrero



⚽️ Desde el Club expresamos nuestro total y absoluto rechazo a la medida tomada el pasado jueves por el Juez de Competición#SomosJaén💛 — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) January 31, 2021

La plantilla emitió un comunicado días después de que el club hiciera lo propio anunciando su total y absoluto rechazo a la medida tomada por el Juez de Competición de la RFEF. El capitán del Olivo Mecánico dice que "el club siempre nos ha echado una mano y nos está respaldando en todo lo que estamos haciendo", y en cuanto a la falta de apoyo de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, Mauricio quiere aclarar que lo han hecho sin ellos "porque hay muchos en la plantilla que no están asociados y no veíamos bien obligarles a apoyarnos, pero, si se quieren juntar a nosotros, bienvenidos sean". E igual que deja abierta la puerta a la AJFS, se la deja a Luis Rubiales, con quien vuelve a empatizar para terminar: "El tema del protocolo es muy difícil, casi nadie sabe bien qué es lo que hay que hacer con esta pandemia, ni la RFEF ni nadie. Al Presidente le insistiría en que aceptara alguna de las propuestas de cambio de calendario que ha enviado el Jaén a la RFEF."