Carla Suárez: "Lo más difícil fue empezar el tratamiento"

Carla Suárez sigue luchando para superar el linfoma de Hodgking que le fue diagnosticado el pasado mes de septiembre y ha pasado por 'SER Deportivos' para compartir su vivencia con los oyentes de la SER. "Las cosas están funcionando bien", ha señalado al hacer balance de la primera etapa de su tratamiento.

En su conversación con Francisco José Delgado, Suárez ha reconocido que lo más difícil fue "empezar el tratamiento" porque aunque es duro recibir la noticia de que se sufre la enfermedad, no dejan de ser "palabras" y es con el tratamiento con el que "vienen los problemas físicos". La deportista, en cualquier caso, asegura que está llevando este proceso "muy bien" porque los efectos secundarios son mínimos.

Mentalidad positiva

Además, ha recomendado a las personas que pasan por lo mismo que no pierdan la esperanza ni la fe porque es una ayuda importante a la hora de enfrentar una enfermedad como la suya: "Les aconsejo que sean positivos, que estén alegres. Que escuchen a su cuerpo, que coman bien y que hagan deporte. En definitiva, que estén positivos y que sigan luchando".

Carla Suárez también ha señalado que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido, en parte una motivación durante este tiempo. "Los he tenido en mente y es a lo que me he agarrado para estar mejor durante la enfermedad", asegura. "Si puedo recuperarme me encantaría estar allí, pero soy consciente de que no he terminado el tratamiento", ha recordado.