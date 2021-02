Espinosa de los Monteros defiende a los 'youtubers': "A lo mejor no quieren pagar 450 millones a Igualdad"

La polémica generada tras la marcha de algunos de los youtubers más famosos a Andorra sigue dando mucho de qué hablar, también en el Congreso de los Diputados. Este martes, los periodistas le preguntaron al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acerca de su posición sobre este tema y el diputado justificó su decisión al tiempo que criticaba al Gobierno y a "muchos políticos dinosaurios" que siguen hablando de que hay que "perseguir al que fraudulentamente se escapa de España".

Si tratamos de estimular la innovación y las nuevas formas de trabajo o amenazar a cualquiera que tenga creatividad y genere algo distinto. Ese es el debate. pic.twitter.com/hNICeRWnob — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) February 2, 2021

Espinosa de los Monteros cree que "es obvio que un youtuber, como un desarrollador web o un diseñador gráfico tiene la capacidad de instalarse donde quiera" y que "si lo que vamos a hacer es crear un infierno fiscal en España y denunciar a los demás como paraísos fiscales, no vamos a avanzar mucho". Reconoce que los impuestos sirven pagar la Sanidad, la Educación, "servicios públicos ya se pagaban cunado teníamos un banco fiscal mucho menor", pero se pregunta por qué se acusa continuamente a los youtubers de "no querer pagar Sanidad" cuando "a lo mejor lo que no quieren pagar son 450 millones de euros de presupuesto al Ministerio de Igualdad o 112 millones de euros de subvenciones a medios de comunicación o 100 millones de euros en coches oficiales en este año de pandemia".

"Más que atacar a unos chicos jóvenes que están innovando y mostrando cómo se puede generar riqueza de una forma distinta, conviene que los dinosaurios que llevan en política demasiado tiempo empiecen a replantearse si no deberíamos tener un marco fiscal amistoso y unos gastos superfluos un poco menores", ha defendido.

El portavoz de Vox considera que "este Gobierno no entiende que la economía es un juego de incentivos" y señala que algunos de esos jóvenes "llevan 10 años cotizando aquí, con unas tasas que son las más altas del mundo". Por eso, es partidario de darles incentivos "para que no sean los políticos los que vivan de los que están generando riqueza y encima les acusen de estar cometiendo una ilegalidad, cuando lo que hacen es legal".