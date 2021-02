La ex auditora de Podemos señala en un escrito al juez distintas prácticas que considera irregulares

La ex auditora de Podemos, Mónica Carmona, y denunciante junto al ex abogado de la formación, José Manuel Calvente, ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Nº 42 de Madrid, en respuesta al requerimiento del juez Juán José Escalonilla del pasado 15 de diciembre en el que pedía que aportara "los expedientes iniciados en relacion a los hechos objeto de investigación en la causa" que obraran en su poder y el "correo electrónico remitido en diciembre de 2019 a la Gerencia de Podemos informando de las irregularidades detectadas y de las que tenía conocimiento" en su condición de responsable de Cumplimiento Normativo del partido.

Según el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, Carmona señala que realizó su trabajo "sin disponer de una aplicación informática de gestión de expedientes además de no recibir la información interna necesaria para poder realizar mi trabajo", razón por la cual no tiene pruebas documentales de las irregularidades denunciadas. "No pude iniciar la investigación sobre algunos hechos hasta octubre y noviembre de 2019" apunta "y nuestro cese se produjo a principios de diciembre de 2019, no pude completarlos y solo dispongo en algunos casos de documentos iniciales o de algunas capturas de chats de Telegram".

Dicho esto, la ex auditora pasa a relatar las denuncias coincidentes con las de José Manuel Calvente y otras que observó o se lo contaron confidentes del partido. Entre ellas, señala que recibió una "denuncia interna" afirmando que Irene Montero utilizaba a una persona del partido, Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos".

La denuncia está basada en que Arévalo incluso viajó a un mitín de Podemos en Alicante para participar en un acto electoral, dejando a la empleada de Podemos al cuidado de la nila mientras Montero intervenía en un acto de campaña". Las comprobaciones de Carmona, apunta, fueron comprobar que se había desplazado al mitín, acto del que hay fotos publicadas.

En otra de sus denuncias, en este caso sobre un procedimiento civil ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona a instancias de UPN considera que Pablo Iglesias "cobró las costas procesales a favor del partido", un importe de 7.730 euros, "que le fueron abonados mediante mandamiento de pago expedido a nombre de su procuradora en el año 2018".

Obras de la sede

Carmona dedica gran parte del escrito a las obras de reforma del partido. Insiste en que la adjudicación directa y por vía de urgencia no cumplía con los principios establecidos para la selección del contratista. Una discusión que mantuvieron Canvente y otros cargos del partido en los chats de Telegram, de los que aporta pantallazos, al igual que hizo el exabogado. Sobre las obras de la reforma de la sede la Fiscalía no veía delito y el juez archivó recientemente esta pieza.

También recupera la denuncia de los "sobresueldos de algunos empleados"; la falta de licitación del servicio de gestoría de Podemos, contratado directamente con Kinema desde el año 2014; o -tal y como declaró en el juzgado- "las noticias sobre el caso Neurona en Bolivia y su posible relación con Podemos" les llevaron a investigar el asunto dado "que existía un contrato cuantioso con neurona y una estrecha relación personal y profesional entre algunos dirigentes del partido como Juan Carlos Monedero y César Hernández Paredes, responsable de Neurona Consulting en México y socio de la empresa espalola Neurona". Sobre este asunto, Carmona también aporta links de noticias publicadas en prensa.