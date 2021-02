La vida de Leigh Nicol, joven promesa del fútbol británico, sufrió un revés inesperado en el año 2019, cuando fotos suyas de carácter íntimo quedaron expuestas en una web para adultos sin su consentimiento. El hackeo generó una turbia etapa marcada por la depresión que, dos años después, ha podido explicarse por su propia protagonista como un episodio ya superado, aunque sin tener claro cómo lo ha conseguido: "Puedo entender por qué la gente se suicida".

En una entrevista concedida al diario Sky Sports, la jugadora recuerda con nitidez el momento en el que un usuario de Instagram le alertó de la publicación de un vídeo suyo de carácter sexual. "Estaba rota", admitió tras comprobar que efectivamente se trataba de un robado de la plataforma iCloud de ella misma. La oleada de comentarios subidos de tono y acoso en las redes no hizo más que empezar en aquel momento.

"Puedo entender por qué la gente se suicida por eso, porque no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y un grupo de personas a mi alrededor, pero llevó tiempo. Nunca estuve sola", relató, segura al "cien por cien" de que sin esa compañía las cosas no hubieran salido del mismo modo.

Además de ello, necesitó de una terapia psicológica con la que tratar los múltiples ataques de ansiedad conllevados, al igual que un grave problema de alimentación que la llevó a no comer ni beber durante largos periodos de tiempo. En sus días más críticos, la futbolista asegura que llegó a plantear cómo quitarse la vida en uno de los árboles de su jardín, el mismo que decora ahora su taquilla en el vestuario del Crystal Palace.

"Sonrío cuando lo miro. No me entristece. No tiene recuerdos negativos para mí. Estoy muy agradecida de haber podido superar esa etapa de mi vida. Me recuerda que todo es posible", admitió Nicol, apuntando incluso cómo ha tornado su pesadilla en una motivación para sus días más complicados en el césped: "Me recuerda que he superado cosas mucho peores".

Las consecuencias en 2021

Exponiendo su caso, Leigh Nicol trata de concienciar a la población del efecto que pueden causar así: "El daño ya está hecho para mí, así que se trata de la próxima generación. Siento que la prevención es mejor a que alguien tenga que reaccionar ante esto", explica, llegando a resaltar que el mayor problema que existe es la "ignorancia". "Todavía recibo comentarios, al menos uno por noche", reconoce a modo de ejemplo de lo dañina que puede llegar a ser la sociedad.

Por último, la escocesa destaca cómo le ha ayudado el fútbol y, en especial, el Crystal Palace que defiende en la actualidad: "Me han apoyado como ser humano. Realmente no les importaba el pasado, solo me ofrecieron la oportunidad de ponerme en forma y entrenar". Su llegada al conjunto de Londres se fraguó después de múltiples trabas en otros clubes que rechazaron su fichaje por no querer vincular su pasado con el de una entidad. "El fútbol ha sido la clave de mi recuperación", cerró Nicol en esta emotivo recordatorio.