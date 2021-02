Estas son las mejores mascarillas que puedes comprar en un supermercado, según la OCU

Un año después de que las autoridades españolas confirmaran los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, la pandemia por el nuevo brote de coronavirus continúa. Desde que Fernando Simón diera a conocer el primer positivo el pasado 31 de enero en la isla de la Gomera, el número tanto de contagios como de fallecidos no ha dejado de crecer. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad el pasado miércoles, hasta la fecha se han contabilizado 2.883.465 casos y 60.370 fallecidos.

Por esa misma razón, y dado que el número de contagios diarios continúa contándose por miles, deberemos seguir utilizando mascarillas durante los próximos meses. De hecho, el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que igual tendríamos que llevar mascarilla para siempre en algunos entornos. Por esa misma razón, y después de un año de pandemia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado las distintas mascarillas a la venta en los supermercados para seleccionar las mejores.

La mejor mascarilla higiénica que te puedes comprar en un supermercado

Después de analizar 30 mascarillas higiénicas y quirúrgicas, tanto desechables como reutilizables, la OCU ha dado a conocer cuáles son las mejores bajo su criterio. En el caso de que quieras una mascarilla desechable, los responsables de la investigación recomiendan las mascarillas higiénicas no reutilizables de Deliplus, que podrás encontrar en cualquier supermercado de la firma Mercadona: "Se trata de una mascarilla higiénica de 3 capas que cumple los requisitos de la norma UNE 0064. Se presenta en un paquete de 10 unidades y cuesta 1,5 euros".

Entre otras cosas, la OCU asegura que tiene una eficacia de filtración del 99%. También destaca porque ofrece una buena respirabilidad a quien la lleve puesta y su etiquetado es correcto. Por esa misma razón, y dado que tiene un precio bastante competitivo, la Organización de Consumidores y Usuarios asegura que es la mejor de las analizadas. No obstante, no es la única que recomiendan. En el estudio publicado en su página web también hablan sobre las bondades de la Mascarilla facial higiénica no reutilizable KI 8501-1 de la firma Bergner, a la venta en el Carrefour.

También otras como la mascarillas desechable de la firma Jiangsu Excellence, a la venta en los supermercados de Lidl y la mascarilla quirúrgica desechable de la compañía IntelMask, que puede ser tuya en cualquier establecimiento de la multinacional Aldi. Cada una de estas mascarillas destacan tanto por su buena eficacia de filtrado como por su precio, convirtiéndose así en grandes opciones para cubrirnos frente a la COVID-19.

Mascarillas reutilizables e infantiles: estas son las mejores opciones

En el caso de las mascarillas reutilizables, la OCU recomienda la mascarilla higiénica multicapa de 25 lavados de la firma Belpla. Un tipo de mascarilla que, a día de hoy, tan solo puedes encontrar en supermercados de la firma Consum. Según cuentan los responsables del análisis, se trata de una mascarilla de tres capas que cumple con la norma UNE 0065. En esta ocasión, se venden en un paquete de cinco unidades y ofrece buenos resultados después de los lavados.

Por último, y en lo que respecta a las mascarillas para niños y niñas, la Organización de Consumidores y Usuarios se decanta por la mascarilla infantil de Deliplus, a la venta en Mercadona. Se trata de una mascarilla higiénica de 3 capas que cumple los requisitos de la norma UNE 0064-2 infantil: "Es muy buena eficacia de filtración llegando al 99%, y también su respirabilidad".

Por otro lado, la organización también destaca otras opciones como la mascarilla higiénica lavable reutilizable de la firma WDX, a la venta en varios supermercados y la mascarilla higiénica reutilizable infantil de Aldi. En definitiva, los supermercados cuentan con amplio abanico de mascarillas que te ayudarán a hacer frente a la enfermedad. Una enfermedad que, desde que se registraran los primeros casos en diciembre de 2019, ha contagiado a 104 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 2,2 de millones.