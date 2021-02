Las mascarillas FFP2 infantiles no existen

El buen uso de las mascarillas, las restricciones sociales y la inmunización de la población mediante las vacunas son los pilares para controlar la pandemia de coronavirus que vive ahora uno de los momentos más complicados con la tercera ola. Dentro de esa estrategia, la efectividad de las mascarillas es importante para evitar la transmisión. Las del tipo FFP2 tienen una alta capacidad de filtración por lo que algunos países como Alemania y Austria las han hecho obligatorias en tiendas y transportes. En este sentido, pesa también el hecho de que las nuevas variantes de SARS CoV-2 como la británica se haya comprobado un 70% más contagiosa.

Las mascarillas son obligatorias entre la población infantil a partir de los 6 años. A partir de otoño comenzó a ser habitual encontrar en farmacias mascarillas para niños del tipo FFP2. Pero, la realidad es que se han limitado a fabricar una talla más pequeña sin realizar estudios concretos. "En principio, no hay FFP2 infantiles. Son equipos de protección individual pensados para trabajadores y en ningún momento se planteó que esto fuera utilizado para niños", explica la farmacéutica y divulgadora, Gemma del Caño.

Es evidente que la pandemia ha modificado distintos mercados, entre ellos, el de los productos de protección sanitaria. La eficiencia de las mascarillas, según el tipo, ha sido una pregunta recurrente al portavoz de Sanidad, Fernando Simón, que insiste en que con una quirúrgica es suficente. Es importante recordar que las de tela siempre deben cumplir la normativa UNE 0065.

¿Por qué le llaman FFP2 infantil?

La empresa española Firstprotect ha explicado en un comunicado que tras analizar cientos de modelos de mascarillas para niños ha llegado a la conclusión de que aunque lleven el sello de la Unión Europea (CE), ninguna ofrece la homologación adecuada.

"Lo que han hecho es fabricar una talla más pequeña, le han puesto dibujitos y han dicho que es la FFP2 para niños. Habrá que valorar qué tal las toleran, qué tal la respirabilidad para ellos, porque esos estudios, en principio, no se han hecho. No debería pasar nada y muchos niños las llevan. No tengo ninguna notificación de ningún problema", explica Del Caño.

La importancia de una mascarilla bien ajustada

En un vídeo, la empresa Firstprotect recomendó una adaptación casera de la FFP2 de adultos. Lo han hecho "debido a la inexistencia de mascarillas FFP2 infantiles homologadas". Proponen doblar la parte de abajo de la mascarilla y pegarla con esparadrapo.

¿Es efectivo ese truco? Gemma del Caño insiste en que lo importante es que al niño le ajuste bien la mascarilla. "Si eso le va bien y la mascarilla no se rompe, estupendo. Pero también puede usar la talla más pequeña. También se pueden poner los ajustadores detrás para que se le fije bien. Todo esto si son niños más mayores, porque si son más pequeños no lo veo porque la van a estar tocando todo el rato porque su cara es pequeña", opina.

El aspecto del buen ajuste es importante para evitar los aerosoles, una de las vías de contagio más frecuente de coronavirus."Lo que hay que ver es que le ajusta bien a la cara, porque una mascarilla PFF2 u otra, si al niño no le ajusta, es como si no llevara nada", recuerda Gemma del Caño.