"Es dificilísimo saber qué puedes legar": Iñaki Gabilondo y la herencia que recibirán sus hijos

¿Qué te gustaría dejarle a tus hijos cuando ya no estés? Siempre que hablamos sobre las herencias acabamos pensando en el dinero y en las propiedades de la persona que ha muerto. Sin embargo, cuando una persona fallece, también transmite una serie de valores que ayudan a formar la personalidad de las nuevas generaciones. Sobre las herencias y los legados han charlado Mamen Mendizábal e Iñaki Gabilondo en Palo y Astilla.

Después de que la presentadora le preguntara al periodista sobre la herencia que le gustaría dejar a sus hijos, Iñaki Gabilondo ha explicado que es una cuestión muy difícil de responder. Y es que, a pesar de que a lo largo de nuestra vida hayamos intentado inculcar unos valores determinados, es posible que se hayan quedado con muchos otros: "Invito a la audiencia a que trate de reconstruir la memoria de sus padres".

Iñaki Gabilondo y los valores que transmiten los padres a los hijos

Después de reflexionar durante varios segundos, el periodista reconoce que no siempre conseguimos transmitir a nuestros hijos e hijas los valores que nos gustaría: "Seguramente se le quedaron grabadas frases que a lo mejor sus padres dijeron sin darle importancia mientras intentaron infructuosamente que se les metieran otras cosas que no les hicieron mella". Por esa misma razón, el periodista reconoce que no sabe cuáles son las cosas que sus hijos han podido percibir.

Entre otras cosas, porque no sabe hasta qué punto ha llegado el dolor que han sufrido cada uno de ellos durante los años en los que su madre estaba enferma y con su posterior muerte: "Cuando se murió su madre, uno tenía 14 años y el otro 11. No sé qué tipo de arañazo, de rasponazo o cañonazo tienen ahí metido". No obstante, el periodista reconoce que hay una serie de valores que seguro que seguirán en su familia cuando ya no esté.

Iñaki Gabilondo habla sobre la herencia que dejará a sus hijos

"Desde luego, lo que tengo absoluta seguridad es que heredan un concepto de la formalidad, el esfuerzo y la intención de hacer las cosas bien", ha explicado Gabilondo. También un sentido muy grande de la familia. Y es que, tal y como ha confesado el periodista, sus hijos han heredado mucho de sus valores y de los de su esposa Lola Carretero: "Yo espero que algunas de las lecciones las hayan encontrado de Lola porque, si es así, son cosas muy positivas, muy buenas".

Por lo tanto, y más allá del dinero y las propiedades, Iñaki Gabilondo habla sobre la importancia de transmitir valores a las nuevas generaciones. Una serie de valores que él también recibió tanto de su madre como de su padre, tal y como ha explicado en el programa presentado por Mamen Mendizábal: "Mi padre no sabía pronunciar discursos, pero siempre me ha dado grandes lecciones".