"Aquel día me dio una gran lección": Iñaki Gabilondo recuerda la única vez que le pidió dinero a su padre

El periodista Iñaki Gabilondo ha sido el primer invitado de Palo y Astilla. Un programa, presentado por Mamen Mendizabal, en el que la también periodista entrevista a algunos de los personajes más queridos del país en un viaje para rendir un tributo a sus padres. A pesar de que Mendizabal no estaba del todo convencida con el formato, tal y como confesaba en El Hormiguero, todo cambió cuando los responsables del formato le preguntaron qué es lo que le diría a su madre si todavía estuviera vida.

A partir de entonces, Mamen Mendizabal se ponía al frente de un formato en el que se homenajea a los padres y madres de algunos de los rostros más populares de nuestro día a día. En el primer capítulo, emitido este martes, la madrileña ha querido homenajear a Iñaki Gabilondo y a su familia. Todo ello a través de todo tipo de preguntas mediante las que ha sacado el lado más íntimo del periodista, quien ha contado todo tipo de anécdotas sobre su trayectoria.

"Durante el franquismo, el periodista era el lacayo del régimen"

Entre todas ellas, algunas referentes a su etapa como estudiante. Después de preguntarle sobre cómo encajó su familia el hecho de que quisiera estudiar periodismo, Iñaki Gabilondo ha contado que no daban crédito porque, durante el franquismo, el periodismo estaba completamente desacreditado: "Por aquel entonces, el periodista era un lacayo del régimen". Por esa misma razón, y con el objetivo de calmar los ánimos, Gabilondo acabó estudiando también Filosofía y Letras.

Tras hablar sobre sus primeros pasos en el mundo del periodismo, Mamen Mendizabal le ha preguntado si alguna vez tuvo que pedirle dinero a sus padres. Esto ha llevado al periodista de nuevo a su época universitaria, en la que destaca una anécdota que nunca olvidará: "Como tenía esa sensación que mis padres estaban haciendo un esfuerzo para que pudiera estudiar, lo último que yo podía imaginar era poder mal usar el dinero para pasar el mes en Pamplona".

"Mi padre no sabía pronunciar discursos, pero aquel día me dio una gran lección"

Sin embargo, hubo una vez en la que tuvo que pedirles dinero para poder pagar un autobús: "Durante un centenario de Velázquez conseguimos que el profesor Camon Aznar fuera a recibir a los estudiantes de la Universidad de Navarra para enseñarnos su obra. Organizamos inmediatamente el autobús, me ocupé de fletar el mismo pero, a la hora de la verdad, mis compañeros comenzaron a hacerse el remolón".

Debido a ello, Iñaki Gabilondo tuvo que encargarse de pagar el dinero restante. Pero no disponía de tanto. Por esa misma razón llamó a su padre y le explico que necesitaba 3.000 pesetas. Dos horas y media más tarde, en las que el periodista repasó varias veces lo que iba a decir para que su padre no pensara que había hecho alguna "golfada", Gabilondo comenzó a explicarle lo que había pasado.

Sin embargo, y antes de que comenzara a explicarle lo sucedido, el padre le puso el dedo en la boca para que no siguiera hablando: "Me metió el dinero en el bolsillo y me dijo que confiaba en mí y se fue". Esto llevó a Iñaki Gabilondo a aprender una lección relacionada con la educación que nunca olvidará. Después de preguntarse qué es educar, el periodista ha explicado que no hace falta saber pronunciar grandes discursos para llegar al corazón: "Mi padre no sabía pronunciar discursos, pero aquel día me dio una gran lección".