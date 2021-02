La Fiscalía rechaza reabrir la investigación sobre la muerte de 'La Veneno' en Madrid

La Fiscalía de Madrid no es partidaria de volver a investigar la muerte de La Veneno. El Ministerio Público ha informado en contra de la petición de la familia de Cristina Ortiz de reabrir la causa al sospechar que fue víctima de un homicidio en noviembre de 2016, explicando que ya entonces los investigadores "descartaron la existencia de un presunto delito de homicidio" en torno al fallecimiento de la artista en su casa.

El cuerpo sin vida de la vedete, habitual de la televisión desde los años noventa, fue encontrado en su casa del distrito madrileño de Tetuán en noviembre de 2016. Había fallecido a los 52 años de edad: fue trasladada hasta el hospital de La Paz donde se le indujo un coma sin que los médicos pudieran hacer nada. Ortiz, según concluyó la investigación, había caído y se había golpeado la cabeza contra la bañera, lo que provocó un traumatismo craneoencefálico.

La familia de La Veneno había aportado un nuevo informe pericial de parte apuntando a un componente violento en la muerte de la artista, algo que ahora rechaza la Fiscalía. Para el Ministerio Público su muerte “aconteció por un fracaso visceral multiórganico con septicemia y hemorragia menigo-encefálica” y añade que, además, "no existía en su cuerpo ninguna lesión de lucha o defensa que pudieran hacer pensar en una etiología violenta".

Para la Fiscalía, por tanto, los informes aportados por la familia de la fallecida no contienen pruebas suficientes para que el juzgado reabra la investigación para descubrir una posible muerte violenta de la artista. "En el último informe aportado por un perito de parte no se desprendía ningún indicio nuevo acerca de la presunta muerte violenta de la actriz que no hubiera sido valorado antes", explica la Fiscalía.

Nuevo oficio policial

Una de las principales alegaciones de la familia era la declaración de una agente de Policía Nacional denunciando "negligencias" en la investigación de este caso, algo que desestima la Fiscalía. Según informa en un comunicado, al Ministerio Público "le llama “poderosamente” la atención el oficio policial recibido, “sin petición alguna del Juzgado,” en el que una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía, “a título personal y cuatro años después de producirse lo hechos”, quería poner en conocimiento del juzgado diversos extremos, “oficio en que se basa el recurrente para señalar que debe reabrirse las presentes actuaciones".

Recuerda la Fiscalía que ya en su momento la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo descartando también la validez de unas fotos tomadas por familiares de 'La Veneno' en el hospital. "Aparte de ser fotos obtenidas de forma irregular y sin la autorización de los responsables del hospital", dice, la tesis del homicidio "se basaba esencialmente en una reinterpretación de datos ya existentes sobre un suceso acaecido hace más de cuatro años".

El informe pericial de parte, concluye la Fiscalía, denunciando contradicciones en el testimonio de Alin Bogdan, última pareja de Ortiz, se basan en "meras conjeturas" que no tienen "soporte probatorio" y que "no pueden conllevar ni a la reapertura del procedimiento ni a la catalogación como muerte violenta".