Zinedine Zidane ha regresado este viernes a la sala de prensa de Valdebebas después de haber superado el coronavirus. El reencuentro, después de dos semanas, ha estado marcado por la tensión entre el entrenador del Real Madrid y los periodistas, ante quienes ha manifestado su hartazgo por las suposiciones sobre su futuro.

"Se habla de muchas cosas, de si hay que cambiar... pasará lo que tenga que pasar. Lo vamos a intentar y yo el primero como entrenador. No lo voy a dejar. Si la gente quiere que yo lo deje, no, y los jugadores no lo van a dejar", emprendió en una reivindicación constante del trabajo realizado y poniendo sobre la mesa una petición de "respeto" hasta que termine el curso: "Nos merecemos dar la cara hasta el final de temporada".

El técnico reconoció que los madridistas atraviesan una fase "incómoda", aunque destaca su intacto "ánimo de cambiar esta situación". Cortante como nunca antes visto, 'Zizou' terminó de estallar cuando le cuestionaron por las razones de su notable enfado.

"Hay que decir 'te queremos cambiar' a la cara"

"Dejadnos trabajar, claro que vamos a pelear. Me reivindico por eso. La Liga la ganamos nosotros, el Real Madrid, entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga por lo menos este año. Dejadnos pelear a esta plantilla, la que ganó la Liga el año pasado, no hace diez años. Un pequeño respeto a todo eso", aseguró, dolido por el cúmulo de comentarios sucedidos durante esta campaña. "Hay que decir 'te queremos cambiar' a la cara, no solo por detrás", señaló directamente a sus críticos entre la prensa.

😡⚽️ El enfado de Zidane en rueda de prensa



😳"Todos los días escucho que estoy fuera. ¡Dejádnos trabajar! El año pasado LaLiga la ganamos nosotros, el Real Madrid"



😬"El próximo año hay que cambiar a lo mejor, pero este año tenemos el derecho a pelear"pic.twitter.com/XrJSoKCslL — El Larguero (@ellarguero) February 5, 2021

"Vosotros hacéis vuestro trabajo, pero un día estoy fuera, al siguiente un poco dentro, al siguiente si empatamos o perdemos estoy fuera... Esa es la realidad, es lo que estáis haciendo y lo acepto", prosiguió Zidane, revelando su percepción de una falta de respeto en los medios de comunicación: "Tenéis que respetar un poco a esta gente que trabaja".

Su defensa se traslada a toda la plantilla blanca, aunque en su caso particular Zinedine Zidane también expresó su amargo sentir. "Creo que no merezco este trato por parte de la prensa", concluyó en una comparecencia en la que la previa de su encuentro liguero de este sábado frente a la SD Huesca pasó desapercibida.