Álvaro Benito: "Estoy leyendo un tipo de barbaridades sobre Hazard..."

Este miércoles conocimos la novena lesión de Eden Hazard desde que llegó al Real Madrid. El atacante sufre una nueva rotura muscular que le tendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de un mes.

Álvaro Benito habló sobre la situación del belga, en El Larguero: "Las lesiones continuadas te llevan a un escenario mental -por no hablar del físico, que es lo evidente-, en el cual no puedes ser tu mismo. No es una lesión importante, de las que a priori puedas pensar que te pueden retirar, pero cuando se repiten tantas lesiones musculares te hace dudar de todo".

"En el momento en el que vuelva de la lesión tendrá que haber un estudio exhaustivo por su parte y por la parte de los servicios médicos del club para ver si hay una causa - efecto, porque no es normal, no lleva carga de partidos. Hay futbolistas que entiendes que puedan tener un problema muscular porque llevan a lo mejor 18 partidos de forma consecutiva como ha sido el caso de Lucas Vázquez", explicó.

"Es la salud de una persona"

Sin embargo, Álvaro Benito lamentó ciertos comentarios sobre la situación de Hazard. "Es una pena, estoy leyendo todo tipo de barbaridades por ahí", dijo.

"Una cosa es la crítica al juego de un futbolista, pero en este caso es muy duro afrontar para un futbolista lesiones continuadas y es difícil que podamos pensar ahora en ver una buena versión del belga, que no la estábamos viendo. Cuando se meten con la salud de una persona no me gusta", añadió.

Volviendo a lo estrictamente deportivo, Álvaro Benito dio su opinión sobre lo visto del 7 hasta el momento: "Siempre nos hemos preguntado si realmente estaba al 100% Hazard, que si lo estaba había que exigirle, pero yo le veía por el terreno de juego como el que estaba en pretemporada y ya llevaba varios partidos seguidos. Cuando llevas dos meses de entrenamientos de forma continuada y has disputado tres o cuatro partidos, tienes que mostrar algo más".

"No sé si se está midiendo, si realmente no ha quedado bien curado de algunas de sus lesiones y eso repercute… Cuando a nivel de articulación, por ejemplo en el tobiillo, no está bien curada, cambias tu pisada para protegerte y a partir de ahí pueden aparecer lesiones", concluyó.