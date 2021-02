El número de vacunas administradas ya supera a la cifra de casos de COVID-19 en todo el mundo

Ya se han administrado 119.486.506 dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Esta cifra supera ya a la del número de casos de coronavirus en el planeta -105.583.799- según la Universidad Johns Hopkins.

Algo más de un año después de detectar el primer caso de coronavirus en España, los fallecimientos a nivel mundial alcanzan los 2.303.913, de los cuales 61.386 se han producido en España, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Frente a esta cifra, la de la esperanza. Y es que las vacunas administradas son 15 millones más que el total de contagios en el planeta. No obstante, las inyecciones no equivalen al número de inmunizados, ya que en la mayoría se requieren dos dosis para finalizar el proceso de inmunización. Aun así, según la Universidad Johns Hopkins, las personas con pauta completa de vacunación ya son 13.962.665.

Por países, Estados Unidos es el que más dosis ha administrado (36.819.212), seguido de China (31.200.000) y el Reino Unido (10.992.444). En el conjunto de la Unión Europea, la cifra asciende hasta las 15.416.421 inyecciones. Además, la Johns Hopkins destaca el dato de Israel, donde el 22% de la población ha completado el proceso de vacunación. De hecho, Gibraltar, el segundo lugar donde más personas han recibido las dos dosis, se encuentra a más de 13 puntos del primero, con un 8,92% de su población inmunizada.

En España, aún no se ha cruzado este umbral

No obstante, esto aún no se refleja en los datos de España. En nuestro país los casos de COVID-19 suman 2.941.990 y las dosis inyectadas de Moderna y Pfizer/BioNTech -a la espera de comenzar las administraciones de la vacuna de AstraZeneca- no llegan a los dos millones (1.988.160), casi un millón por debajo de las infecciones.

Además, de acuerdo con el último informe de vacunación del Ministerio de Sanidad, las personas con pauta completa son 682.909, el 1,44% de la población del país.

La OMS pide que los países más ricos compartan la vacuna con los más pobres

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya reclamó este viernes que, una vez vacunados los más vulnerables, los países más ricos compartan sus dosis contra la COVID-19 con quienes no se la pueden permitir. "La mejor manera de proteger al resto de su población es compartir las vacunas para que otros países puedan hacer lo mismo", señaló.

Y es que, según indicaba, "a menos que suprimamos el virus en todas partes, podríamos volver al punto de partida", ya que, al limitar la difusión y distribución internacional de las inyecciones a unos pocos países, "más oportunidades se dará al virus de mutar y evadir las vacunas". Por ello, aunque celebró que las cifras de vacunaciones hayan superado los casos de COVID-19, incidió en la desigualdad de estos datos.

"En cierto sentido, es una buena noticia y un logro notable en tan poco tiempo. Pero más de tres cuartas partes de esas vacunaciones se realizan en solo 10 países que representan casi el 60% del PIB mundial. Casi 130 países, con 2.500 millones de personas, aún no han administrado una sola dosis", manifestó.