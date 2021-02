España recibe las primeras vacunas de AstraZeneca

España recibirá la tarde de este sábado las primeras vacunas de AstraZeneca, que administrará a personas de entre 18 y 55 años, según decidió la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad ha anunciado la llegada de estas primeras dosis, que se esperaban para este fin de semana, y ofrecerá más detalles a lo largo de la jornada.

La de AstraZeneca es la tercera vacuna contra el coronavirus que se administrará en España, tras las de Pfizer y Moderna, y a diferencia de éstas, de ARN mensajero, no se inyectará a mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en los mayores. En febrero España recibirá un total de 1.810.575 dosis de la vacuna de AstraZeneca, tras la primera remesa de este sábado.

Las primeras inyecciones de AstraZeneca se reservan a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no sean de primera línea que no se encuentren en los grupos 2 y 3 de la estrategia de vacunación. El primero lo conforman los profesionales de primera línea de los dos ámbitos y, el segundo, otro personal sanitario y sociosanitario que, aun no siendo de primera línea, se prioriza por por su riesgo de exposición al virus (trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria; personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos).

Como las otras dos vacunas que se están administrando en España, la de AstraZeneca tiene dos dosis, que se inyectarán con un intervalo de 10 a 12 semanas.

España decidió este viernes acotar de los 18 a los 55 años la administración de la tercera vacuna y se alineó así con otros países como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad, el que cuenta con el dictamen favorable de Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Otros países como Alemania o Francia lo han elevado a 65. El motivo es que en los ensayos de AstraZeneca empezaron con personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población.

En España ya hay casi setecientas mil personas inmunizadas, tras haber sido vacunadas con las dos dosis de las vacunas contra la COVID-19, y se ha administrado el 89,6 % de las 2.218.755 dosis recibidas hasta la fecha.

Vacunar a policías y profesores

Las vacunas de AstraZeneca no se administrará a los mayores de 55 años y esto obligará a revisar los planes de vacunación porque el próximo turno era para los mayores de 80. Ya hay algunas comunidades que plantean vacunar a profesores o policías. Cataluña por ejemplo, ya ha dicho que la semana que viene van a empezar a vacunar a bomberos o a policías además del personal sanitario o sociosanitario de segunda línea. La franja de edad permitida para suministrar la inyección de AstraZeneca ha hecho que se altere el orden previsto y los responsables de salud de la Generalitat aseguran que no hay tiempo que perder, aunque confirman que se continuará suministrando Pfizer y Moderna a las personas que todavía quedan pendientes de la primera fase.

En Aragón, el gobierno acaba de hacer público un comunicado en el que aclara que además de a trabajadores sanitarios y sociosanitarios, las de AstraZeneca se utilizarán también en profesores, estudiantes de ciencias de la salud, fuerzas de seguridad, protección civil, o personal de prisiones. Al igual que en Cataluña, se seguirá inmunizando al personal sanitario de primera línea con las dosis de Pfizer y Moderna.