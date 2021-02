Gareth Bale sigue decepcionando en relación a su rendimiento o así lo expresan algunos medios británicos donde lo califican como "un fracaso caro y humillante". El jugador, propiedad del Real Madrid, no ha dado el rendimiento esperado en el Tottenham, ni la falta de oportunidades ni los dardos públicos de Mourinho en sus comparecencias con la prensa han sido suficiente para reanimar el hambre futbolística del galés. El jugador de los Spurs no es capaz de hacer grandes actuaciones y en el último partido frente al Chelsea no jugó ni un solo minuto, algo que no ha pasado desapercibido para los medios británicos.

Así lo argumentó el columnista del Daily Mirror, Oliver Holt: "Gareth Bale ha sido un fracaso humillante y caro en Tottenham esta temporada en lo que parece ser un truco de relaciones públicas que salió mal ¿Dónde está el hambre de demostrar su talento?", razona.

El jugador galés está decepcionando en la Premie League, no está demostrando su calidad y no está siendo ese jugador diferencial en el Tottenham, algo que enfada a los aficionados spurs que desde el comienzo se ilusionaron con su regreso: "Más de 10 millones de libras en salarios para que un tipo se siente en el banco la mayor parte de la temporada no me parece una ganga. Ahora, las cosas han cambiado y la presencia de Bale se ha convertido en una fuente de rencor más que en una fuerza de unidad", afirma tajante.

No solo es una cuestión futbolística sino que también un aspecto de actitud, Bale no parece motivado y así lo reflejan en el Daily Mirror, el prestigioso diario británico, Oliver Holt: "Mira la forma en que se sienta. No lo desconcierta, en absoluto. Lo siento, (Mourinho) está perdiendo ese vestuario: él (Bale) se sentó como si fuera a ponerse las pantuflas y a encender el fuego", sentenció.