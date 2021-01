Gareth Bale es tema constante de conversación en el Tottenham de José Mourinho. El galés no está teniendo casi presencia en las alineaciones del técnico portugués, que ha contado muy poco con él en la Premier League aunque sí le ha dado minutos en la UEFA Europa League.

Mou ha hablado en las últimas horas sobre la situación del jugador cedido por el Real Madrid y ha dejado clara su intención de tratarlo como uno más: "No puedo regalar minutos a los jugadores. Los minutos sobre el césped es algo que no puedo regalar y seguiré en esa línea".

El técnico dice que es consciente de las "dificultades" que ha tenido el futbolista esta temporada y en su estancia en el Real Madrid. "Sabemos que llegó lesionado. Sabemos que incluso esta temporada está teniendo altibajos con algunas cosas", dijo en tono comprensivo. Pero su enfoque es claro: "Lo más importante para él es ser consistente en los entrenamientos, a alta intensidad. Cuando un futbolista lo es está listo no para recibir minutos, sino para ganárselos. Esa es la diferencia", añadió.

Hace diez días el portugués fue preguntado por la situación del futbolista y aseguró que no hay ninguna decisión tomada sobre su futuro. Bale está cedido por una temporada en el Tottenham pero no se ha pensado todavía, según dijo, si se solicitará al Real Madrid prolongar esta cesión. "No ha habido ni un segundo de discusión sobre eso. Gareth es un jugador cedido hasta final de temporada y estamos hablando del propio Gareth, del Tottenham y del Real Madrid, pero, lo prometo, no ha habido ni un segundo de discusión sobre esto", afirmó.

Difícil adaptación

Dani Ceballos, compañero de Bale en el Real Madrid y ahora cedido al Arsenal, reconoció hace unos días que el galés no está teniendo una "adaptación rápida" en su regreso a la Premier League.

"La vuelta de Gareth ha sido buena para ambos, pero cuando él estuvo aquí hace siete años la liga era completamente distinta. Te podría poner el caso de Thomas (Partey) y el de Fabinho, cuando llegó al Liverpool, son jugadores que llegan y saben que es una liga muy física, pero cuando empiezas a jugar se dan cuenta que es el doble de física. Es muy difícil tener una adaptación rápida y creo que a Gareth le puede estar pasando eso", apuntó el utrerano en una entrevista concedida a EFE.