Miley Cyrus se convierte en la gran protagonista de la Super Bowl en una actuación correcta de The Weeknd

Después de meses y meses de rumores, The Weeknd ha desplegado todas las cartas sobre la mesa y ha amenizado el descanso de la Super Bowl con un espectáculo que, a pesar de que no ha estado a la altura de los anteriores, ha conseguido salvar la situación en una de las finales más atípicas de la historia de la competición. Una final, marcada por las restricciones contra la COVID-19, en la que la mitad del público era de cartón.

A pesar de que los rumores apuntaban a que la artista catalana Rosalía o el dúo Daft Punk acompañarían al estadounidense, The Weeknd ha seguido los pasos de Lady Gaga y ha actuado en solitario. Tras bajarse de un coche con una simbólica chaqueta roja de lentejuelas, y después de presentar a su coro, Abel Makkonen Tesfaye comenzaba a cantar temas tan populares como Can't Feel My Face, Feel It Coming o Earned It, entre otros.

Así ha sido la actuación de The Weeknd en la Super Bowl: ni Daft Punk, ni Rosalía

En primer lugar, The Weeknd se abría paso entre un coro situado en las gradas del estadio e interpretaba Starboy en solitario. A pesar de que la versión que triunfó a nivel internacional contaba con el dúo Daft Punk, el artista estadounidense optó por un coro que rayó a gran altura a lo largo de toda la noche. Después llegaría su mítico The Hills y se metería en una sala repleta de luces y bailarines para interpretar I Feel it Coming. Nueva referencia al dúo francés durante un espectáculo en el que muchos echaron en falta la actuación de más artistas.

Tras abandonar la sala llena de luces, The Weeknd volvía al escenario principal para seguir cantando I Feel it Coming y otros temas como su nuevo éxito Save your tears y Earned It. Por último, el artista se bajaba hasta el campo, donde este año no se ha podido instalar un escenario como medida de seguridad contra la COVID-19, e interpretaba el esperado Blinding Lights. Todo ello junto a un cuerpo de baile que aparecía con el rostro completamente vendado para criticar los cánones de belleza actuales. Una actuación correcta en la que, una vez más, se ha notado la falta del calor del público.

Miley Cyrus sorprende a sus seguidores y recupera a Hannah Montana

La que sí que sorprendió a todos fue Miley Cyrus, quien actuaba como telonera de The Weeknd en un concierto que fue retransmitido a través de la red social Tik Tok. Vestida como si de una jugadora de la NFL se tratase, la artista estadounidense ha interpretado una veintena de canciones. Desde temas como Wrecking Ball, Party in the USA o Midnight Sky hasta versiones de canciones como Jolene y Heart of Glass, entre otras.

Sin embargo, el gran momento de la noche llegaba cuando Miley Cyrus volvía a cantar The Climb, una de las canciones principales de la banda sonora de Hannah Montana. En definitiva, y a pesar de que su concierto tan solo pudo verse a través de Tik Tok, la artista estadounidense se convirtió en la gran triunfadora de una noche marcada por la pandemia de COVID-19, También por los Tampa Bay Buccaneers, quienes se llevaron la victoria final por 31 a 9 y por Tom Brady que, un año más, se ha convertido en el MVP de las finales.