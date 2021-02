"Soy un mediocentro que puedo actuar en cualquier posición de las que me ponen mientras ayude al equipo. Pero lo que soy, y donde juego desde pequeño, es mediocentro". Así se definía el ghanés Thomas Partey cuando estaba en el Atlético de Madrid. Era 2008 y se había convertido en un hombre importante para Simeone no solo en el centro del campo, sino también en el lateral derecho, donde el equipo sufría problemas por las lesiones y se convirtió en una alternativa de garantías.

Casi tres años después, el jugador ha vuelto a manifestarse sobre esa etapa de lateral derecho provisional y lo ha hecho en otro tono, desvelando que no le gustó demasiado. "Me acuerdo que hubo una temporada que tenía que jugar de lateral derecho. No estaba feliz, pero era la única oportunidad de jugar", ha señalado en una entrevista en Stadium Astro.

El centrocampista asegura que lo aceptó y se preparó para hacerlo bien. "Fui a por ello. Me enseñó mucho", dice. El ghanés se lo tomó como una lección de Simeone, del que considera que ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo en el Atlético de Madrid. "Me ha ayudado mucho consiguiendo que tuviera una mentalidad más fuerte y que fuera capaz de luchar por todo", añade. Eso incluye, según recuerda en la entrevista, hacerse a "jugar en cualquier posición".

Thomas asegura que está feliz trabajando con Mikel Arteta, con el que tiene más libertad. "Nos dice que no tenemos por qué estar en la misma línea. Tienes tiempo para hacer lo que quieras. Me parece increíble", asegura. De todos modos, afirma que tanto el vasco como Simeone comparten una "mentalidad ganadora".

Nueva lesión

El exjugador del Arsenal sufrió este fin de semana una nueva lesión en el partido entre su equipo y el Aston Villa. El ghanés se tuvo que retirar del terreno de juego a falta de un cuarto de hora para el 90' en el encuentro que acabó con derrota de los de Arteta por 1-0 (gol de Watkins en el inicio del choque).

Thomas, que llegó a Londres después de que el Arsenal pagara a última hora su cláusula de rescisión de 50 millones de euros, no ha podido tener continuidad en su nuevo equipo por culpa de las lesiones. Solo ha disputado once partidos de los 23 que ha disputado su equipo en la Premier League. En la Europa League, por su parte, únicamente ha disputado los 90 minutos del encuentro de la fase de grupos entre el Rapid y el Arsenal que se disputó en Viena el pasado mes de octubre.