"¿Qué quieren que les diga?": la resignación de Fernando Simón por la polémica boda del Casino de Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado este lunes de la evolución de la pandemia del coronavirus en España y ha comentado que las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad hasta 479 casos confirmados de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña, entre otros datos.

En la comparecencia de todos los lunes desde el Ministerio de Sanidad, Simón ha comentado también las imágenes más polémicas y virales del fin de semana, las de la boda celebrada este sábado en el Casino de Madrid en la que decenas de asistentes disfrutaban de la ceremonia sin mascarillas ni distanciamiento.

El enlace tuvo lugar el sábado en esas instalaciones del Casino, en el centro de la capital, donde se celebraba la boda de Jaime Navarro, un exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría. Tras publicarse las imágenes la Dirección General de Salud Pública madrileña ha abierto una investigación y la Policía Municipal de Madrid investigará lo ocurrido.

La resignación de Simón: "¿Qué quieren que les diga?"

"¿Qué quieren que les diga?", comenzaba a responder Fernando Simón tras la pregunta. "Creo que no tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Ahora mismo creo que quien no cumpla las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo", explicaba el director del CCAES.

"Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda. La gente se siente cómoda, se siente feliz, tiene ganas de expansionarse... El amor fluye y lo que queremos, pero tenemos que ser consciente de los riesgos a los que exponemos a todos ya sea en una boda, ya sea en transporte público, ya sea en el trabajo o en cualquier otro sitio", continuaba Fernando Simón.

El experto zanjaba la cuestión con una reflexión final: "Si queremos que las autoridades relajen algunas medidas tenemos que ser conscientes de que tenemos que aplicar mejor las que dependen de nosotros". Para rematar dejaba una valoración personal: "Lo dejaré ahí porque no veo sentido en discutir mucho más este tipo de actuaciones".